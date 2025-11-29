Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô gái Hàn Quốc bị phạt tù 5 năm vì tống tiền Son Heung-min

Đặng Lai

TPO - Một tòa án ở thành phố Seoul vừa xét xử vụ án gây chấn động làng giải trí nước này khi ngôi sao bóng đá số 1 Hàn Quốc, Son Heung-min, bị 2 kẻ tống tiền 5,3 tỷ đồng.

img-7376.jpg
Son từng điên đầu về vụ tống tiền

Theo Newsis, Tòa án Trung tâm Seoul đã chủ trì phiên tòa vào ngày 27 có liên quan đến Son Heung-min. 2 bị cáo là Yang, một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị truy tố về tội tống tiền và Yong, một người đàn ông ngoài 40 tuổi bị buộc tội cố ý tống tiền. Các công tố đã đề nghị mức án tù lần lượt là 5 năm và 2 năm cho Yang và Yong.

Vụ án bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. Yang, người từng có quan hệ tình cảm với Son Heung-min, bị cáo buộc tống tiền 300 triệu won (5,3 tỷ đồng) bằng cách gửi cho anh ảnh siêu âm thai nhi và tuyên bố mang thai đứa con của ngôi sao đội tuyển Hàn Quốc. Yong, bạn trai của Yang, cũng tích cực nhắn tin gây áp lực với phía Son.

img-7378.jpg

Thông qua các luật sư, Son Heung-min đã đệ đơn kiện 2 người này về tội tống tiền. Sau khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát đã bắt giữ cặp đôi. Theo kết quả điều tra, tất cả những bức ảnh thai nhi mà cô gửi cho Son là không đúng sự thật. Sau khi phung phí số tiền đã kiếm được từ Son, Yang lại tiếp tục tống tiền anh. Các công tố viên chỉ ra rằng hành vi của Yang “là một tội ác được lên kế hoạch kỹ lưỡng, có tính chất nghiêm trọng và xấu xa”.

Theo đề nghị của công tố viên, người phụ nữ phải chấp hành án tù 5 năm và bạn trai của cô chịu án tù 2 năm. Đáng chú ý, cô này từng tống tiền một người đàn ông khác nhưng bất thành rồi mới chuyển đối tượng sang tiền đạo hiện khoác áo Los Angeles FC tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Sau khi tiêu hết số tiền 5,3 tỷ đồng trong chưa tới 1 năm, cô lại cố gắng tiếp cận Son.

Đặng Lai
