Messi lập siêu kỷ lục, đưa Inter Miami vào chung kết MLS

TPO - Lionel Messi đã đưa Inter Miami đến gần chức vô địch Major League Soccer đầu tiên trong lịch sử sau thắng lợi vùi dập 5-1 trước New York City vào sáng nay. Messi không ghi bàn nhưng anh đóng góp kiến tạo để chính thức trở thành cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất lịch sử.

Pha kiến tạo giúp Messi làm nên lịch sử

Inter Miami có “truyền thống” áp đảo New York City trong đối đầu. Lần gặp nhau trước, họ đã vùi dập đối thủ này 4-0 và ở trận bán kết MLS vào sáng nay, mọi thứ không thay đổi. Inter Miami bước vào hiệp 1 với khí thế hừng hực. Chỉ cần 23 phút thi đấu, họ đã dẫn trước 2-0. Các bàn thắng của Tadeo Allende giúp Inter Miami tạo lợi thế lớn.

Sang hiệp 2, Messi có pha kiến tạo xuất sắc để cho Silvetti ghi bàn thứ 3 cho Miami. Xen kẽ giữa những bàn thắng này là tình huống New York City gỡ lại 1-2. Đây là dấu ấn duy nhất của các vị khách trong trận bán kết vì họ hoàn toàn thất thế trước Messi và đồng đội. Thời gian cuối, Segovia ghi 1 bàn và Allende có thêm 1 bàn để hoàn tất cú hat-trick trong trận, giúp Miami đại thắng 5-1.

Messi làm nền cho các đàn em tỏa sáng

Như vậy, trong ngày Allende, đàn em người Argentina của Messi, tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn, Inter Miami đã giành vé vào chung kết MLS Cup. Chiến thắng này giúp Inter Miami lần đầu tiên tham dự MLS Cup và cũng giúp Messi có pha kiến tạo thứ 405 trong sự nghiệp đỉnh cao. Anh chính thức trở thành chân kiến tạo số 1 lịch sử thế giới (vượt Ferenc Puskas).

Thời gian tới, Messi chắc chắn đào sâu kỷ lục này vì anh sẽ còn chơi bóng cho Miami ít nhất 2 mùa giải nữa theo hợp đồng tới tháng 12/2027. Trong khi cầu thủ gần nhất bám đuổi anh trên danh sách kiến tạo còn thi đấu là Thomas Muller chỉ có 352 pha trợ giúp đồng đội ghi bàn.

Ngày 6/12 tới, Inter Miami sẽ chơi trận chung kết MLS. Đối thủ của họ là đội chiến thắng trong trận chung kết miền Tây (San Diego FC vs Vancouver Whitecaps). Messi chỉ còn cách danh hiệu MLS Cup đầu tiên trong sự nghiệp 1 trận đấu nữa.