Việt Nam đại thắng Malaysia ở Vòng loại U17 châu Á 2026

TPO - Trong khuôn khổ loạt trận cuối bảng C diễn ra tối 30/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Malaysia 4-0, qua đó giành vé tham dự VCK U17 châu Á 2026.

time Hết giờ! U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Malaysia một cách thuyết phục với các bàn thắng của Mạnh Cường, Anh Hào, Văn Dương và Sỹ Bách, qua đó kết thúc vòng loại U17 châu Á 2026 với vị trí đầu bảng C. Như vậy, đội quân của HLV Roland đã chính thức sở hữu tấm vé tới VCK U17 châu Á 2026. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp chúng ta giành quyền tham dự giải U17 châu Á. substitution Sỹ Bách và Nguyễn Lực rời sân Phút 90+2: HLV Roland quyết định tung Duy Khang, Đình Vỹ vào thay cho Sỹ Bách và Nguyễn Lực. report Có 4 phút đá bù giờ! Phút 90+1: 4 phút là quá ít để U17 Malaysia có thể làm điều gì đó đặc biệt, trong bối cảnh U17 Việt Nam vẫn cầm bóng thoải mái còn họ thì suy giảm cả về thể lực lẫn tinh thần. report Đội bóng áo vàng suy giảm tinh thần Phút 83: Thời gian không còn nhiều trong khi cách biệt lên tới 4 bàn khiến tnh thần của U17 Malaysia suy giảm nhiều. Đội bóng áo vàng không còn hào hứng dâng lên hay tranh cướp bóng. Ảnh: Anh Thắng goal Sỹ Bách nâng tỷ số lên 4-0 Phút 78: Từ đường chuyền chéo sân từ bên trái, Sỹ Bách băng lên, qua người kỹ thuật và thực hiện cú sút chìm vào góc xa. Tỷ số đã là 4-0 và dập tắt mọi hy vọng của U17 Malaysia. report Cú sút của Nguyễn Lực Phút 75: Ngay lập tức U17 Việt Nam đưa ra câu trả lời. Nguyễn Lực có bóng trong vòng cấm và đi bóng sang trái rồi quay lại, tung ra cú sút bằng chân phải đưa bóng đi chệch cột. report U17 Malaysia chưa thể ghi bàn Phút 74: Cầu thủ số 10 Hakeem có pha qua người rất khéo và cắt vào từ cánh trái trước khi thực hiện pha cứa lòng chân phải, nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. report U17 Việt Nam đang có thể trận tương đối thoải mái Phút 70: U17 Malaysia đang tận hưởng quãng thời gian cầm nhiều bóng hơn trong khi U17 Việt Nam kéo đội hình xuống thấp và chơi khá thoải mái. Tuy nhiên các cầu thủ áo vàng đang khá bế tắc trong các pha tổ chức và dùng nhiều những đường bóng dài. Ảnh: Anh Thắng yellow Cầu thủ áo đỏ nhận thẻ vàng Phút 67: Đăng Khoa đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống ngăn chặn cầu thủ U17 Malaysia băng xuống trong tình huống phản công. Ngay sau đó, Quý Vương và Đại Nhân rời sân, Mạnh Quân và Việt Nam vào sân. report Hàng thủ U17 Việt Nam vẫn chơi chắc chắn Phút 62: Các cầu thủ áo vàng thâm nhập bên trái vòng cấm U17 Việt Nam, nhưng trước khi họ có thể tung ra cú dứt điểm, hậu vệ áo đỏ đã bọc lót tốt và phá bóng giải nguy. substitution Văn Dương rời sân Phút 60: Văn Dương, người chơi nổi bật nhất trận đấu, rời sân nhường chỗ cho Ngọc Sơn. Ảnh: Anh Thắng Ảnh: Anh Thắng report Mạnh Cường, Anh Hào và Văn Dương, những người đã có tên trên bảng tỷ số Ảnh: Anh Thắng Ảnh: Anh Thắng Ảnh: Anh Thắng report U17 Việt Nam tiến rất gần tới tấm vé tham dự VCK U17 châu Á 2026 Phút 55: Mặc dù chỉ cần một kết quả hòa, nhưng U17 Việt Nam không thích điều đó. Họ chơi tấn công và đã có 3 bàn thắng để tiến rất gần tới tấm vé tham dự VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: Anh Thắng report U17 Malaysia suýt có bàn thắng Phút 50: Nabil một lần nữa thoát xuống phía dưới các hậu vệ U17 Việt Nam nhận bóng và dứt điểm, nhưng bàn thắng không tới. goal Văn Dương nâng tỷ số lên 3-0 Phút 49: Từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ U17 Việt Nam liên tục đưa bóng vào và sau hai cú dứt điểm, Văn Dương đã đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-0. report Quá đáng tiếc! Phút 48: U17 Việt Nam đoạt bóng và tấn công bên cánh phải. Quý Vương chuyền cho Đại Nhân, người nhả bóng lại để Nguyễn Lực dứt điểm khiến thủ môn U17 Malaysia vất cả cản phá, mang về quả đá phạt góc cho U17 Việt Nam. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: U17 Việt Nam chỉ còn cách tấm vé tới VCK U17 châu Á 2026 45 phút nữa. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về U17 Việt Nam. Hai bàn thắng của đội bóng áo đỏ được ghi bởi Mạnh Cường và Anh Hào. goal Bàn thứ hai đã tới!!!! Phút 43: Văn Dương có một pha đi bóng xuất sắc ở sát đường biên ngang và căng ngang vào trong. Anh Hào đã chớp thời cơ rất nhanh, đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. report Đến lượt Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội Phút 35: Đại Nhân phá bẫy việt vị, băng xuống nhận bóng và đối mặt thủ môn U17 Malaysia. Thế nhưng các hậu vệ áo vàng đã lao về vây ráp khiến anh không thể thực hiện cú dứt điểm như ý. report Thêm một cơ hội cho U17 Việt Nam Phút 32: U17 Việt Nam đang chơi chậm lại và chờ đợi cơ hội, thay vì tạo ra áp lực liên tục bên phía phần sân đối phương như những phút đầu. Và ở một pha phản công, Văn Dương có tình huống đi bóng đẹp mắt bên cánh phải, chuyền vào trong để Minh Thủy dứt điểm. Tiếc là bóng chạm chân đối phương đi chệch cột. report Không được! Phút 25: Đại Nhân băng lên bên cánh trái nhưng không thể cắt vào trong, nơi đồng đội của anh dâng lên hơi chậm. Sau đó bóng được chuyền cho Nguyễn Lực và kết thúc bằng quả tạt quá sâu. report Năng suất ghi bàn đáng kinh ngạc của U17 Việt Nam Cho đến nay, U17 Việt Nam đã ghi 27 bàn thắng tại vòng loại U17 châu Á 2026, chỉ kém Trung Quốc ở bảng A (38 bàn) và nhiều hơn mọi đội còn lại. Ảnh: Anh Thắng report U17 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận Phút 21: U17 Việt Nam đang kiểm soát tốt thế trận, phối hợp và thoát pressing tự tin, sau đó thực hiện những pha lên bóng sắc nét. Các học trò của HLV Cristiano Roland chỉ thiếu một chút may mắn để ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Ảnh: Anh Thắng report Bóng dội cột U17 Malaysia Phút 17: Từ ngoài vòng cấm, Văn Dương bên phía U17 Việt Nam tung ra cú sút xa khiến thủ môn Malaysia vất vả cản phá. Sau đó Sỹ Bách băng vào đá bồi đưa bóng đi trúng cột dọc. report Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài PVF Ảnh: Anh Thắng Ảnh: Anh Thắng Ảnh: Anh Thắng report U17 Việt Nam phối hợp sắc nét Phút 11: U17 Việt Nam hưởng hai quả phạt góc liên tiếp. Ở quả thứ hai, các cầu thủ áo đỏ phối hợp ban chuyền sắc nét và đưa được bóng đến sát cầu môn đối thủ, nhưng không thể có pha dứt điểm cuối cùng. report Thủ môn Xuân Hòa chơi tốt Phút 7: U17 Malaysia thực hiện đường chuyền xuất sắc xuống phía dưới hàng thủ U17 Việt Nam và mang tới cơ hội dứt điểm cho Nabil. Tuy nhiên thủ môn Xuân Hòa đã cản phá kịp thời. goal U17 Việt Nam mở tỷ số Phút 4: Từ pha đá phạt bên cánh trái của Nguyễn Lực, bóng được rót xuống trước cầu môn U17 Malaysia rất khó chịu. Một cầu thủ áo đỏ đã có tình huống chạm bóng nhưng thủ môn đối phương đã cản phá thành công. Sau đó là đường chuyền thuận lợi để Mạnh Cường đệm bóng cận thành. 1-0 cho U17 Việt Nam. report Nguy hiểm! Phút 2: U17 Việt Nam dường như đánh mất sự tập trung, cho phép đối thủ dẫn bóng tới trước vòng cấm và chuyền xuống để một cầu thủ U17 Malaysia tung ra cú dứt điểm. May cho chúng ta, bóng đi vọt xà. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu cuối cùng khuôn khổ bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Daypuat người Philippines. U17 Maqlaysia là đội giao bóng. Ảnh: Anh Thắng report Đội hình ra sân của U17 Malaysia report Đội hình ra sân của U17 Việt Nam report 9 đội đã có vé vào VCK U17 châu A 2026 AFC quy định những đội bóng giành vé dự U17 World Cup 2025 được đặc cách góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đó là các đội Nhật Bản, Triều Tiên, Indonesia, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan cùng với chủ nhà Saudi Arabia. Tại vòng loại, theo Điều lệ của giải, chỉ có đội nhất bảng ở vòng loại mới có vé dự VCK U17 châu Á 2026. Do đó, U17 Việt Nam chỉ hòa trước U17 Malaysia là có vé đi tiếp. Ảnh: Anh Thắng report Danh sách đăng ký của hai đội

U17 Việt Nam cách tấm vé dự VCK U17 châu Á một trận đấu nữa. (Ảnh: Anh Đức)

Sau 4 trận đấu, U17 Việt Nam và U17 Malaysia cùng có 12 điểm nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland đứng đầu bảng C do hơn hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +20). Bước vào trận cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu giành vé tới Saudi Arabia vào năm tới, trong khi U17 Malaysia bắt buộc phải thắng.

Nhìn lại hành trình vòng loại, U17 Việt Nam đã thể hiện diện mạo rất tích cực khi kiểm soát trận đấu và chơi tấn công chủ động, ghi được 16 bàn thắng đồng thời không một lần phải nhận bàn thua.

Theo HLV Cristiano Roland, “23 cầu thủ U17 Việt Nam luôn ở trạng thái sẵn sàng ở mọi thời điểm nhờ nền tảng thể lực tốt và ý thức chiến thuật. "Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội bóng cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng", ông nói.

Bên cạnh đó, HLV của U17 Việt Nam cũng khẳng định sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu đối thủ thật kỹ cho trận chung kết với U17 Malaysia nhằm đạt kết quả tốt nhất. Với quyết tâm cao cùng những gì đã thể hiện, nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với tư tưởng tấn công thay vì cầu hòa, sau đó giành tấm vé tới VCK một cách xứng đáng.

