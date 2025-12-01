Đội tuyển U22 Việt Nam tới Thái Lan, sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiều 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng hành trình chinh phục môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

1-9653.jpg
Bà Hoàng Diễm Hạnh – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tặng hoa chào mừng và chúc thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu thành công tại SEA Games 33.

Chuyến bay đưa U22 Việt Nam đến Bangkok diễn ra thuận lợi và ngay khi có mặt tại sân bay Suvarnabhumi, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được sự hỗ trợ tối đa từ ban tổ chức nhằm đảm bảo hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, tạo điều kiện tốt nhất cho toàn đội.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, tham tán Hoàng Diễm Hạnh cùng các cán bộ Đại sứ quán đã trực tiếp đón đội, tặng hoa và gửi lời chúc U22 Việt Nam thi đấu đạt mục tiêu đề ra, qua đó đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.

2-7175.jpg

Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú, toàn đội tranh thủ dùng bữa nhẹ và nghỉ ngơi trước buổi tập đầu tiên lúc 17h. Đây là buổi tập thả lỏng nhằm giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái sau hành trình di chuyển, đồng thời làm quen với điều kiện thời tiết, mặt sân cũng như nhịp sinh hoạt tại Bangkok.

U22 Việt Nam sẽ có hai ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân bảng B gặp U22 Lào vào ngày 3/12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung cao độ, thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện quyết tâm lớn hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại SEA Games 33.

Trọng Đạt
