Tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản tiếp sức cho đội tuyển U22 trước thềm SEA Games 33

Trong không khí chuẩn bị cho SEA Games 33, Tổng Giám Đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã gặp gỡ, trao những món quà sức khoẻ và tinh thần cho các tuyển thủ U22 Việt Nam. Hoạt động mang đến sự tiếp sức cho đội tuyển trước một giải đấu quan trọng, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt Nam và tinh thần “Moving the Heart” của tập đoàn Rohto.

Nguồn năng lượng tích cực trước thềm SEA Games 33

Cuối tháng 11, ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng Giám Đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) đã đến thăm, trao những món quà sức khoẻ và gửi lời động viên đến các tuyển thủ U22 tại khách sạn Pullman Vũng Tàu – nơi đội tuyển đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tại buổi gặp gỡ, ông Hirofumi Shiramatsu đã trò chuyện, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ và ban huấn luyện. Những khoảnh khắc thân tình này giúp các cầu thủ cảm nhận rõ sự quan tâm và đồng hành từ doanh nghiệp cũng như cộng đồng, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho đội tuyển trong giai đoạn tập luyện cao điểm, hướng đến giải đấu quan trọng nhất năm 2025.

Ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng Giám Đốc công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) chụp ảnh lưu niệm cùng cầu thủ và ban huấn luyện

Trong khuôn khổ sự kiện, các cầu thủ còn được đội ngũ chuyên gia trực tiếp kiểm tra tình trạng da, thị lực và tư vấn cách chăm sóc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe toàn diện trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Đối với các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, sức khỏe da và mắt không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và phong độ thi đấu. Làn da chịu tác động mạnh từ các yếu tố môi trường và có thể bị kích ứng gây khó chịu nếu không được chăm sóc đúng cách, đặc biệt với bộ môn vận động ngoài trời như bóng đá. Trong khi đó, thị lực là yếu tố quyết định khả năng quan sát, tốc độ và sự chính xác khi xử lý từng pha bóng trên sân cỏ.

Chuỗi hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, giúp cầu thủ hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể và có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm SEA Games 33. Song song đó, với vị thế là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) cũng mang đến các sản phẩm hỗ trợ cầu thủ duy trì thể trạng và tinh thần ổn định trong thi đấu cường độ cao.

Các cầu thủ được chuyên gia khám da, khám mắt và tư vấn chăm sóc sức khoẻ

Ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng buổi chăm sóc sức khỏe hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ thể chất và tinh thần của ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Chúng tôi tin tưởng rằng tại SEA Games sắp tới, đội tuyển U22 sẽ thi đấu bùng nổ, kiên cường và bản lĩnh để thắp sáng vinh quang và tiếp tục là niềm tự hào của Việt Nam.”

Cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt, lan toả giá trị cho cộng đồng

Sự kiện tại Vũng Tàu cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của công ty Rohto với bóng đá Việt Nam. Chính thức trở thành nhà tài trợ các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam từ năm 2024, Rohto luôn sát cánh cùng các cầu thủ thông qua các hoạt động hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khoẻ và tiếp lửa tinh thần trước những giải đấu lớn.

Hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt Nam không chỉ là hoạt động hỗ trợ mà còn là cách Rohto gửi gắm niềm tin và sự yêu mến đến những con người đang cống hiến vì màu cờ sắc áo. Những nỗ lực không ngừng của các tuyển thủ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, lan toả tinh thần tích cực, bứt phá giới hạn, góp phần tạo nên một Việt Nam khoẻ đẹp hơn.

Rohto cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt Nam

Đó cũng chính là triết lý “Moving the Heart” mà tập đoàn Rohto kiên định theo đuổi: tạo ra những giá trị chạm đến cảm xúc bằng sự chân thành và nỗ lực bền bỉ. Trên tinh thần ấy, Rohto luôn đặt sự tận tâm với chất lượng, đổi mới không ngừng và trách nhiệm đối với cộng đồng làm nền tảng trong các hoạt động của doanh nghiệp. “Chúng tôi tin rằng những đóng góp xuất phát từ trái tim sẽ lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ.

SEA Games 33 đang đến gần và mỗi sự chuẩn bị lúc này đều là bước chạy quan trọng để hoàn thiện thể lực, tinh thần và chiến thuật cho toàn đội. Sự cổ vũ từ người hâm mộ và đồng hành từ những doanh nghiệp tận tâm như Rohto-Mentholatum (Việt Nam) là điểm tựa giúp các cầu thủ thêm tự tin, thêm động lực để hướng tới thành tích tốt nhất tại giải đấu. Từ đó, đội tuyển sẽ viết tiếp giấc mơ cho bóng đá Việt Nam và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà.