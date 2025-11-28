Biến động lớn: U22 Việt Nam đổi lịch, đổi sân tại SEA Games 33

TPO - Do ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng ngập lụt tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), Ban Tổ chức SEA Games 33 buộc phải chuyển toàn bộ bảng B môn bóng đá nam, nơi có đội tuyển U22 Việt Nam, sang thủ đô Bangkok.

Theo lịch thi đấu ban đầu, U22 Việt Nam sẽ gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia vào ngày 11/12 trên sân Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên, việc di dời địa điểm thi đấu khiến lịch đấu cũng phải điều chỉnh, trong đó trận mở màn của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ diễn ra sớm hơn một ngày, vào 3/12.

Lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11/12, trong khi các trận bán kết và chung kết được ấn định lần lượt vào ngày 15/12 và 18/12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

Đội tuyển U22 Việt Nam hiện đang tích cực tập luyện tại sân Bà Rịa (TP.HCM), hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Bên cạnh sự thay đổi lớn về địa điểm, môn bóng đá nam SEA Games 33 còn ghi nhận biến động đáng chú ý khi Campuchia bất ngờ rút khỏi 8 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam và nữ. Việc này khiến bảng A, vốn có Thái Lan, Timor-Leste và Campuchia, chỉ còn hai đội.

Ban Tổ chức đã nhanh chóng đưa ra phương án điều chỉnh, dự kiến chuyển U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thay thế. Theo đó, sẽ có tổng cộng 9 đội chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. Bảng A gồm Thái Lan, Timor-Leste và Singapore; bảng B gồm Việt Nam, Malaysia và Lào; trong khi bảng C có Indonesia, Myanmar và Philippines.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Bangkok vào sáng 1/12. VFF cũng đã cử bộ phận tiền trạm sang Thái Lan từ ngày 30/11 để kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu cùng các yêu cầu hậu cần khác, nhằm bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo và hỗ trợ tối đa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình chinh phục SEA Games 33.