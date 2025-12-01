Bóng đá Việt Nam sánh vai Nhật Bản, lập kỷ lục khó tin khiến châu Á ngưỡng mộ

TPO - Trong năm 2025, tất cả các đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự vòng loại AFC đều giành vé đi tiếp với tư cách dẫn đầu. Tại châu Á, cũng chỉ Nhật Bản có tỷ lệ vượt qua vòng loại 100% như vậy.

Đội tuyển U23 đã dẫn đầu vòng loại AFC và giành vé đi tiếp một cách thuyết phục

U17 Việt Nam đã vùi dập U17 Malaysia tại vòng loại châu Á 2026. Không những giành vé đi tiếp, các học trò của HLV Cristiano Roland còn thể hiện phong độ tuyệt đối với 5 trận toàn thắng, ghi tổng cộng 30 bàn và không lọt lưới bàn nào.

U17 Việt Nam sở hữu thành tích vòng loại tốt thứ 2 chỉ sau U17 Trung Quốc. Những nền bóng đá mạnh như Australia, Iraq hay Iran cũng không thể sánh kịp, thậm chí Oman, Iraq, Iran còn không qua nổi vòng loại.

Chiến thắng của đội tuyển U17 khép lại năm thành công của bóng đá Việt Nam trên mọi cấp độ khi tất cả các đại diện đều vượt qua chiến dịch vòng loại châu Á. Thể thức mỗi giải có thể khác (có giải đội nhì bảng vẫn giành vé đi tiếp) nhưng 100% đại diện của bóng đá Việt Nam đều dẫn đầu các bảng đấu của mình.

Với bóng đá nam, 2 đội U17 và U23 nam đều dẫn đầu vòng loại AFC và giành vé đi tiếp một cách thuyết phục. Đội tuyển futsal cũng vô đối tại vòng loại châu lục, đánh bại đối thủ trực tiếp Lebanon tới 4-0.

Với bóng đá nữ, các đội U17, U20 và đội tuyển quốc gia cũng dẫn đầu bảng đấu của mình một cách dễ dàng. Đội U17 thắng cả 2 trận, không nhận bàn thua nào. Đội U20 vùi dập Kyrgyzstan, Hồng Kông Trung Quốc và Singapore, ghi 16 bàn và cũng không một lần thủng lưới.

Đội tuyển quốc gia do HLV Mai Đức Chung chỉ đạo có thành tích tương tự, toàn thắng và trắng lưới. Trong khi đó, đội tuyển futsal dẫn đầu nhờ 2 chiến thắng và 1 trận hòa (2-2 trước Đài Bắc Trung Hoa).

Như vậy, trận hòa Đài Bắc Trung Hoa của đội tuyển futsal nữ là lần duy nhất các đại diện của bóng đá Việt Nam không thắng ở tất cả các chiến dịch vòng loại châu Á trong năm 2025. Ngoại trừ futsal, tất cả các đội tuyển nam và nữ đều giữ sạch lưới.

Để tôn vinh thành tích của bóng đá Việt Nam, nên biết rằng tại châu Á, chỉ Nhật Bản có tỷ lệ vượt qua vòng loại 100% như vậy. Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia… vốn là những nền bóng đá mạnh hàng đầu châu lục đều thất bại ở ít nhất 1 chiến dịch của AFC.