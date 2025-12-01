Liên đoàn Thể dục Việt Nam sẽ thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương SEA Games 33

TPO - Tại SEA Games 33 sắp tới, mỗi tấm huy chương Vàng của các VĐV Thể dục dụng cụ và Aerobic sẽ được thưởng 10.000.000 đồng, huy chương Bạc nhận 6.000.000 đồng và huy chương Đồng được thưởng 4.000.000 đồng.

Nhằm động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên trước thềm SEA Games 33, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã ban hành quyết định thưởng nóng cho các VĐV đạt huy chương tại Đại hội. Theo đó, các VĐV giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung của Thể dục dụng cụ và Aerobic sẽ được nhận giấy khen cùng mức thưởng tương ứng từ Liên đoàn.

Tại SEA Games 33 sắp tới, mỗi tấm huy chương Vàng được thưởng 10.000.000 đồng, huy chương Bạc nhận 6.000.000 đồng và huy chương Đồng được thưởng 4.000.000 đồng. Đây là nguồn khích lệ quan trọng dành cho các tuyển thủ, nhất là trong bối cảnh SEA Games năm nay có nhiều thay đổi về nội dung, điều lệ thi đấu, tác động trực tiếp đến kế hoạch của các đội tuyển.

Tại SEA Games 33, đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia góp mặt với 7 vận động viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Đây đều là những tuyển thủ đã khẳng định tên tuổi ở đấu trường khu vực và châu lục, được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Chỉ tiêu của Thể dục dụng cụ là giành 2–3 HCV – con số được đánh giá phù hợp với lực lượng hiện tại và đặc biệt là phù hợp với việc thay đổi điều lệ trong kỳ Đại hội này.

Các tuyển thủ đang ở trạng thái hoàn hảo cả về kỹ, chiến thuật cũng như thể lực và tinh thần, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở SEA Games 33.

Theo quy định mới, ban tổ chức bỏ hai nội dung toàn năng và đồng đội – vốn là thế mạnh truyền thống của Thể dục dụng cụ nam Việt Nam. Thay vào đó, SEA Games 33 chỉ còn các nội dung cá nhân (đơn môn).

Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 3 nội dung và chỉ được vào chung kết 2 nội dung. Việc thu hẹp “đất diễn” khiến đội tuyển phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, tập trung hơn vào việc chọn nội dung phù hợp nhất với sở trường của từng VĐV.

Dù có những xáo trộn, ban huấn luyện khẳng định toàn đội đã có phương án thích ứng, chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu. Theo chia sẻ của HLV Trương Minh Sang, các tuyển thủ đang ở trạng thái hoàn hảo cả về kỹ, chiến thuật cũng như thể lực và tinh thần, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở SEA Games 33. Ông cũng nhắc nhở các học trò "không bận tâm đến việc thi đấu với ai mà cố gắng vượt qua chính mình, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh để hoàn thành mục tiêu".

Ở môn Aerobic, Việt Nam cũng góp mặt với 7 vận động viên xuất sắc. Tại kỳ SEA Games gần nhất, Aerobic Việt Nam đã tạo dấu ấn khi giành trọn cả 5 HCV của Đại hội, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích dẫn đầu khu vực của đoàn thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, tại SEA Games 33, môn Aerobic có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức rút gọn chỉ còn hai nội dung thi đấu. Điều này khiến khả năng bảo vệ trọn vẹn thành tích ở kỳ SEA Games trước trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, đội tuyển Aerobic vẫn giữ mục tiêu giành thành tích cao nhất, phấn đấu bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương hai kỳ liên tiếp. Các VĐV đang tập luyện với cường độ cao, rà soát từng tổ hợp động tác nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nghệ thuật và độ khó theo quy định mới.