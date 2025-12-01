Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Liên đoàn Thể dục Việt Nam sẽ thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương SEA Games 33

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại SEA Games 33 sắp tới, mỗi tấm huy chương Vàng của các VĐV Thể dục dụng cụ và Aerobic sẽ được thưởng 10.000.000 đồng, huy chương Bạc nhận 6.000.000 đồng và huy chương Đồng được thưởng 4.000.000 đồng.

tp-tddc-63.jpg

Nhằm động viên tinh thần thi đấu của các vận động viên trước thềm SEA Games 33, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã ban hành quyết định thưởng nóng cho các VĐV đạt huy chương tại Đại hội. Theo đó, các VĐV giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung của Thể dục dụng cụ và Aerobic sẽ được nhận giấy khen cùng mức thưởng tương ứng từ Liên đoàn.

Tại SEA Games 33 sắp tới, mỗi tấm huy chương Vàng được thưởng 10.000.000 đồng, huy chương Bạc nhận 6.000.000 đồng và huy chương Đồng được thưởng 4.000.000 đồng. Đây là nguồn khích lệ quan trọng dành cho các tuyển thủ, nhất là trong bối cảnh SEA Games năm nay có nhiều thay đổi về nội dung, điều lệ thi đấu, tác động trực tiếp đến kế hoạch của các đội tuyển.

Tại SEA Games 33, đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia góp mặt với 7 vận động viên, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Đây đều là những tuyển thủ đã khẳng định tên tuổi ở đấu trường khu vực và châu lục, được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Chỉ tiêu của Thể dục dụng cụ là giành 2–3 HCV – con số được đánh giá phù hợp với lực lượng hiện tại và đặc biệt là phù hợp với việc thay đổi điều lệ trong kỳ Đại hội này.

tp-tddc-67.jpg
Các tuyển thủ đang ở trạng thái hoàn hảo cả về kỹ, chiến thuật cũng như thể lực và tinh thần, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở SEA Games 33.

Theo quy định mới, ban tổ chức bỏ hai nội dung toàn năng và đồng đội – vốn là thế mạnh truyền thống của Thể dục dụng cụ nam Việt Nam. Thay vào đó, SEA Games 33 chỉ còn các nội dung cá nhân (đơn môn).

Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 3 nội dung và chỉ được vào chung kết 2 nội dung. Việc thu hẹp “đất diễn” khiến đội tuyển phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, tập trung hơn vào việc chọn nội dung phù hợp nhất với sở trường của từng VĐV.

Dù có những xáo trộn, ban huấn luyện khẳng định toàn đội đã có phương án thích ứng, chuẩn bị kỹ lưỡng và đặt quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu. Theo chia sẻ của HLV Trương Minh Sang, các tuyển thủ đang ở trạng thái hoàn hảo cả về kỹ, chiến thuật cũng như thể lực và tinh thần, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu ở SEA Games 33. Ông cũng nhắc nhở các học trò "không bận tâm đến việc thi đấu với ai mà cố gắng vượt qua chính mình, khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh để hoàn thành mục tiêu".

Ở môn Aerobic, Việt Nam cũng góp mặt với 7 vận động viên xuất sắc. Tại kỳ SEA Games gần nhất, Aerobic Việt Nam đã tạo dấu ấn khi giành trọn cả 5 HCV của Đại hội, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích dẫn đầu khu vực của đoàn thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, tại SEA Games 33, môn Aerobic có sự thay đổi lớn khi ban tổ chức rút gọn chỉ còn hai nội dung thi đấu. Điều này khiến khả năng bảo vệ trọn vẹn thành tích ở kỳ SEA Games trước trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, đội tuyển Aerobic vẫn giữ mục tiêu giành thành tích cao nhất, phấn đấu bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương hai kỳ liên tiếp. Các VĐV đang tập luyện với cường độ cao, rà soát từng tổ hợp động tác nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nghệ thuật và độ khó theo quy định mới.

Thanh Hải Thanh Hải
#SEA Games 33 #các đoàn thể thao SEA Games 33 #mục tiêu huy chương SEA Games 33 #Thể dục dụng cụ #Thể dục dụng cụ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục