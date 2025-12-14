Anh Minh bứt phá mạnh mẽ, golf Việt Nam mở toang cánh cửa huy chương tại SEA Games 33

TPO - Bản lĩnh trong ngày Moving Day, Nguyễn Anh Minh tạo dấu ấn với vòng bogey-free 67 gậy (-5), vươn lên nhóm tranh chấp huy chương cá nhân nam.

Trong ngày thi đấu thứ ba trên sân Siam Country Club Rolling Hills, Nguyễn Anh Minh có màn bứt phá ấn tượng khi hoàn thành vòng đấu 67 gậy (-5), không mắc bogey và ghi 5 birdie. Đây là vòng âm gậy thứ ba liên tiếp của golfer trẻ Việt Nam tại SEA Games 33, cho thấy sự ổn định đáng nể ở giai đoạn bản lề của giải.

Sau 54 hố, Anh Minh đạt tổng điểm -8, vươn lên đồng hạng 2 cá nhân Nam, đồng thời đóng góp quan trọng giúp đội tuyển Nam Việt Nam giữ vững hạng 3 nội dung đồng đội. Tại kỳ SEA Games gần nhất, Anh Minh từng giành HCĐ cá nhân. Lần trở lại này, cơ hội cải thiện màu huy chương đang hiện hữu rõ rệt trước mắt.

Ở vòng 3, các thành viên còn lại của đội nam lần lượt ghi điểm: Nguyễn Tuấn Anh 72 gậy, Nguyễn Trọng Hoàng 73 gậy và Hồ Anh Huy 76 gậy, qua đó duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương đồng đội.

Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Chúc An tiếp tục giữ vị trí thứ 3 sau vòng đấu 75 gậy. Khoảng cách giữa Chúc An với nhóm bám đuổi phía sau hiện chỉ 1 gậy, trong khi cách biệt với ngôi đầu lần lượt là 6 và 8 gậy.

Nếu giữ được sự ổn định ở vòng cuối và cán đích trong nhóm huy chương, Chúc An sẽ đi vào lịch sử với tư cách golfer nữ đầu tiên của Việt Nam giành huy chương SEA Games.

Hai thành viên còn lại của đội nữ, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân, lần lượt đạt 81 và 86 gậy ở vòng 3.

Sau ngày Moving Day, bảng xếp hạng tiếp tục biến động mạnh. Tuy vậy, đội tuyển golf Việt Nam vẫn duy trì sự hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở cả cá nhân lẫn đồng đội, mở ra nhiều hy vọng trước vòng đấu quyết định.

Với phong độ đang lên của Anh Minh và vị trí thuận lợi của Chúc An, golf Việt Nam đứng trước cơ hội rõ rệt để cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.