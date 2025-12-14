Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Anh Minh bứt phá mạnh mẽ, golf Việt Nam mở toang cánh cửa huy chương tại SEA Games 33

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bản lĩnh trong ngày Moving Day, Nguyễn Anh Minh tạo dấu ấn với vòng bogey-free 67 gậy (-5), vươn lên nhóm tranh chấp huy chương cá nhân nam.

Trong ngày thi đấu thứ ba trên sân Siam Country Club Rolling Hills, Nguyễn Anh Minh có màn bứt phá ấn tượng khi hoàn thành vòng đấu 67 gậy (-5), không mắc bogey và ghi 5 birdie. Đây là vòng âm gậy thứ ba liên tiếp của golfer trẻ Việt Nam tại SEA Games 33, cho thấy sự ổn định đáng nể ở giai đoạn bản lề của giải.

Sau 54 hố, Anh Minh đạt tổng điểm -8, vươn lên đồng hạng 2 cá nhân Nam, đồng thời đóng góp quan trọng giúp đội tuyển Nam Việt Nam giữ vững hạng 3 nội dung đồng đội. Tại kỳ SEA Games gần nhất, Anh Minh từng giành HCĐ cá nhân. Lần trở lại này, cơ hội cải thiện màu huy chương đang hiện hữu rõ rệt trước mắt.

1.jpg

Ở vòng 3, các thành viên còn lại của đội nam lần lượt ghi điểm: Nguyễn Tuấn Anh 72 gậy, Nguyễn Trọng Hoàng 73 gậy và Hồ Anh Huy 76 gậy, qua đó duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương đồng đội.

Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Chúc An tiếp tục giữ vị trí thứ 3 sau vòng đấu 75 gậy. Khoảng cách giữa Chúc An với nhóm bám đuổi phía sau hiện chỉ 1 gậy, trong khi cách biệt với ngôi đầu lần lượt là 6 và 8 gậy.

Nếu giữ được sự ổn định ở vòng cuối và cán đích trong nhóm huy chương, Chúc An sẽ đi vào lịch sử với tư cách golfer nữ đầu tiên của Việt Nam giành huy chương SEA Games.

2.jpg

Hai thành viên còn lại của đội nữ, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Viết Gia Hân, lần lượt đạt 81 và 86 gậy ở vòng 3.

Sau ngày Moving Day, bảng xếp hạng tiếp tục biến động mạnh. Tuy vậy, đội tuyển golf Việt Nam vẫn duy trì sự hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở cả cá nhân lẫn đồng đội, mở ra nhiều hy vọng trước vòng đấu quyết định.

Với phong độ đang lên của Anh Minh và vị trí thuận lợi của Chúc An, golf Việt Nam đứng trước cơ hội rõ rệt để cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.

Trọng Đạt
#Anh Minh #SEA Games 33 #golf Việt Nam #huy chương #bóng golf #đội tuyển Việt Nam #cá nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục