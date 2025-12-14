Bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33, từ giấc mơ đến hiện thực

TPO - Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã khép lại hành trình ở SEA Games 33 với nhiều cảm xúc và cũng đầy tự hào. Có thể kết quả chưa như ý, nhưng với những chàng trai trẻ tuổi dám ước mơ, dám chiến đầu đầy nhiệt huyết này, bóng chày Việt Nam đang chào đón bình minh mới đầy rực rỡ.

Vào hôm nay, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã về nước, chính thức khép lại hành trình đáng nhớ tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan (đội bóng chày 5 sang cách đây 4 ngày sẽ chơi trận tranh huy chương Đồng với Malaysia chiều nay, 14/12).

Trước ngày tất cả ra về, tôi có gặp các chàng trai trẻ của của tuyển bóng chày khi họ đang mua sắm tại FanZone, trên ngực là tấm thẻ vận động viên gắn đầy huy hiệu các nước. Họ thích thú với mọi thứ, hỏi con thú này về làm quà cho em, muốn mua chai dầu kia làm quà cho mẹ, để rồi tiếc nuối vì chia tay Thái Lan hơi sớm.

Với những chàng trai này, đây là giải đấu quốc tế đầu tiên được tham gia, sau đó thi đấu những trận đỉnh cao ở đấu trường tầm cỡ. Mà thật ra, trong chuyến đi này, với họ cái gì cũng là lần đầu tiên.

Các tuyển thủ bóng chày Việt Nam trước ngày về nước. (Ảnh: Thanh Hải)

"Như cái thẻ này", tuyển thủ Nguyễn Khương Duy nói, tay giơ cao tấm thẻ vận động viên, "Hôm đầu tiên nhận cái thẻ vận động viên này tụi em cũng lo lắng. Do các bạn ở Hà Nội nhận trước, chụp ảnh lên bọn em mong chờ lắm, lúc cầm trên tay cảm giác rất khó tả, và đầy tự hào khi được đại diện cho đất nước. Về nhà em sẽ lồng khung treo lên tường. Chưa tiếp cận giải đấu quốc tế nào trước đây nên tụi em có hơi lo lắng và hồi hộp, nhưng cũng vui lắm".

"Vui nhiều hơn lo", tuyển thủ Ngô Chí Hạo cười. Theo Ngô Chí Hào, trong đội tuyển phần nhiều là những người cùng lớn lên từ những năm tiểu học. "Ngày ấy thầy Ngô Đức Thụy, hiện tại cũng là HLV đội tuyển, phụ trách môn thể dục trong trường", cậu kể, "Thầy rất yêu bóng chày và đã khơi dậy đam mê ở các học sinh, hướng tụi em đến với môn thể thao mà với người Việt vốn chỉ phổ biến trên truyện tranh Nhật Bản".

Cho đến nay, tất cả đã trải qua từ 8 đến 10 năm gắn bó với bóng chày. Do bóng chày không có sân bãi tiêu chuẩn, tất cả phải chơi ở sân bóng đá 11 người, đặt các thiết bị sao cho giống sân bóng chày nhất có thể. Trang thiết bị cũng do cả đội mày mò, tìm hiểu và tự bỏ tiền ra mua. Khương Duy nhớ rằng đến năm 2011 mới có một giải chính thức tầm quốc gia được tổ chức, với thành phần là các Câu lạc bộ bóng chày trên cả nước.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam ra mắt SEA Games 33. (Ảnh: Sài Gòn Storm)

Chỉ mới gần đây cả đội bóng chày mới biết bóng chày chuyên nghiệp như thế nào. Trước đây tất cả chỉ chơi vì đam mê và rèn luyện sức khỏe, cho đến một ngày được động viên, phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để có cơ hội tham dự SEA Games 33, khi môn bóng chày được chủ nhà Thái Lan đưa vào nội dung thi đấu.

Sau đó là chuyến tập huấn Hàn Quốc 10 ngày. Tại đó, họ được tập luyện, nắm bắt chuyên môn để tạo khả năng phối hợp chiến thuật, thi đấu tốt với nhiều tình huống thực tế. Ngoài ra còn được cọ xát với các đội bóng chày xứ kim chi.

"Đó là lần đầu tiên bọn em được tiếp cận với bóng chày chuyên nghiệp. Ngày mới đến bọn em cũng cảm thấy choáng ngợp và hiểu rằng bóng chày thực sự rất khác, ở đẳng cấp cao hơn so với mình biết. Tuy nhiên bọn em không thấy tự ti hay mặc cảm, mà được truyền cảm hứng, hiểu rõ hơn về cách thức chơi để rồi thúc đẩy bản thân", Chí Hào chia sẻ.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. (Ảnh: Sài Gòn Storm)

Các tuyển thủ bóng chày còn được mở mang tầm mắt hơn nữa khi bước vào những ngày tranh tài ở SEA Games 33, với đối thủ là phần lớn các quốc gia có truyền thống bóng chày. Những hiểu biết, kinh nghiệm của họ hơn hẳn, lại có nhiều nhà tài trợ nên trang thiết bị tốt hơn. Đội tuyển bóng chày Việt Nam chỉ mới có nhà tài trợ ngay trước khi lên đường sang Thái Lan. Bóng chày là môn xã hội hóa, và các chàng trai của chúng ta chỉ cố gắng chơi tốt nhất có thể với những gì họ có.

Vì vậy không ngạc nhiên khi rất nhiều tỷ số chênh lệch được tạo ra. Đội tuyển bóng chày Việt Nam chỉ có một chiến thắng duy nhất trước Malaysia ở trận thứ hai của giải.

Tuy nhiên đó là thắng lợi mang ý nghĩa rất lớn, vừa là trận thắng đầu tiên của bóng chày Việt Nam sau 14 năm ở đấu trường khu vực, kể từ lần tham dự đầu tiên năm 2011, vừa mang tính khích lệ với các tuyển thủ trẻ, những người vừa bước ra sân khấu lớn.

Các thành viên của đội tuyển bóng chày (chính thức) và đội bóng chày 5.

Khương Duy chia sẻ, những kết quả không như ý khiến cả đội rất buồn. Mặc dù vậy, qua lời thầy Ngô Đức Thụy động viên, đồng thời biết rõ hạn chế của mình, các chàng trai lại vực dậy, hoàn thành các màn trình diễn của SEA Games 33.

"Tụi em cũng cảm thấy rất vui khi qua giải đấu này, mọi người biết đến bóng chày nhiều hơn, cũng như biết rằng Việt Nam đang phát triển bộ môn này, đồng thời có một đội tuyển bóng chày sẵn sàng tranh tài với các nước khác. Nhìn lượt tương tác trên fanpage của câu lạc bộ tăng lên, tụi em mừng lắm", Khương Duy nói.

Với những chàng trai trẻ tuổi dám ước mơ, dám chiến đầu đầy nhiệt huyết này, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Và bóng chày Việt Nam đang chào đón bình minh mới.