Thể thao

Google News

Trực tiếp SEA Games 33 ngày 14/12: Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh lập cú đúp HCV, phá kỷ lục SEA Games

Đặng Lai

TPO - Sau khi giành huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đăng quang ở nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ với thành tích 242.7 điểm. Thành tích này của Thu Vinh cũng phá kỷ lục SEA Games.

Xem trực tiếp SEA Games 33
report Cảm xúc của Thu Vinh sau buổi sáng thi đấu đáng nhớ, giành 2 HCV và phá kỷ lục SEA Games
report Trịnh Thu Vinh phá kỷ lục SEA Games, đoạt HCV 10 m súng ngắn cá nhân nữ

Ở trận chung kết, 10m súng ngắn cá nhân nữ, Thu Vinh đã xuất sắc giành 242,7 điểm, dẫn đầu đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Cô cùng Nguyễn Thùy Trang (HCB) bỏ xa phần còn lại.

3305786016452454567.jpg
1760154819128034988.jpg
381057812360209930.jpg
report Vòng loại bắn súng 10 mét cá nhân nam

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu vòng loại 10 mét súng ngắn cá nhân nam.

img-7567.jpg
img-7568.jpg
img-7569.jpg
img-7570.jpg
report HCV thứ 31 đến từ bắn súng

Ngay sau khi thi cá nhân, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng đã tranh tài ở chung kết nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Họ giành tổng điểm 1711, phá kỷ lục SEA Games và cũng giành luôn tấm HCV.

637734809356226655.jpg
ảnh: N.T
637734809356226655-1.jpg
report Thu Vinh và Thu Trang cùng vào chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ

Cả 2 niềm hy vọng bắn súng Việt Nam đều dẫn đầu vòng loại với điểm số thuyết phục. Thu Vinh và Thu Trang sẽ thi đấu chung kết chiều nay. Đây là cơ hội để Thu Vinh tìm kiếm tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

1747775725458461566.jpg
report Nữ Việt Nam giành HCB đồng đội môn cầu mây

Trong trận chung kết vừa diễn ra, đội tuyển Việt Nam với Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết thi đấu tự tin, liên tiếp dẫn điểm trước Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó chủ nhà thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng áp đảo 2-0 và giành HCV.

report Đỗ Thị Ánh Nguyệt và đồng đội đang tranh tài ở nội dung cung đồng đội nữ
25256598735093181893.jpg
Ảnh: Bùi Lượng
25256598735093181892.jpg
report Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại bắn súng ngắn cá nhân nữ và sẽ thi chung kết ngay sau đây
img-7564.jpg
Ảnh Ngọc Tú
img-7565.jpg
img-7566.jpg
1994836754265008370.jpg

Đầu tiên, Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu bắn súng nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội. Trong khi đó, đường kim vô địch châu Á Phạm Quang Huy sẽ thi 10 m súng ngắn hơi. Các xạ thủ này hứa hẹn tranh chấp HCV trong trận chung kết diễn ra từ 11h45.

Cùng với bắn súng, wushu tiếp tục là “mỏ vàng” quen thuộc của thể thao Việt Nam khi Dương Thúy Vi ra quân ở nội dung kiếm thuật nữ. Với đẳng cấp và bề dày thành tích, nữ võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về thêm vinh quang cho wushu Việt Nam.

Ở nội dung xe đạp đường trường, vận động viên hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài lúc 15h00, cô là đương kim vô địch SEA Games. Chắc chắn người hâm mộ sẽ kỳ vọng vận động viên này bảo vệ được vị thế của mình.

254047510564198154915.jpg
Các VĐV bơi sẽ tiếp tục thi chung kết

Lúc 16h00, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá. Đối thủ của các cô gái áo đỏ là Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo không cùng đẳng cấp với Việt Nam. Họ toàn thua Việt Nam trong quá khứ và trung bình mỗi trận nhận hơn 6 bàn thua. Do vậy mà việc Việt Nam đánh bại Indonesia gần như là điều đương nhiên. Sau đó vài tiếng, đội tuyển nữ sẽ biết được đối thủ của mình ở trận chung kết.

Ở môn bơi, 6 bộ huy chương được trao trong ngày, trong đó Phạm Thanh Bảo là cái tên đáng chú ý nhất khi tranh tài ở nội dung 200 m ếch nam lúc 18 giờ, hứa hẹn mang về thêm HCV cho đoàn Việt Nam.

Đặng Lai
#sea games #sea games 33 #trực tiếp sea games #vđv việt nam #nguyễn thị thật #trịnh thu vinh #tường thuật sea games

