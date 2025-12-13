Nhận định Chelsea vs Everton, 22h00 ngày 13/12: Vượt sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Everton, Ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 22h00 ngày 13/12. Chelsea lâm khủng hoảng sau 3 trận liên tiếp không thắng trước Leeds United, Bournemouth và Atalanta. Nếu không thắng Everton ở trận đêm nay, "The Blues" sẽ trượt dài trên bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận Chelsea vs Everton

Trận gần nhất ra sân, Chelsea thua Atalanta 1-2 ở Champions League, qua đó văng khỏi top 8 thuộc vòng phân nhánh. Trước đó, Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 0-0 và thua Leeds 1-3. Trong 10 ngày, những cú sẩy chân liên tiếp khiến thầy trò HLV Enzo Maresca trượt dài ở cả 2 đấu trường quan trọng là Ngoại hạng Anh và Champions League.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Chelsea rơi xuống thứ 5. "The Blues" đang có 25 điểm, chỉ hơn đội đứng thứ 12 là Newcastle 3 điểm. Do đó, khi sẩy chân thêm một lần nữa, Chelsea có thể rơi xuống giữa BXH. Đây là sự thất vọng cho tập thể từng đứng nhì và bám đuổi sát sao với Arsenal ở mùa giải này.

Chelsea phải thắng Everton bằng mọi giá trên sân nhà, đó là thông điệp từ HLV Maresca. Nhưng làm sao để giành trọn 3 điểm trước Everton không phải mục tiêu đơn giản cho Chelsea. Nửa xanh vùng Merseyside đang đứng thứ 7 và kém Chelsea đúng một điểm.

Trước khi gặp biến cố, Chelsea từng khiến CĐV của họ vỡ òa với trận thắng Barca 3-0 và cầm hòa Arsenal 1-1 trong thế chỉ còn 10 người. Nửa xanh thành London ngã ngựa ở giai đoạn gần đây vì biến động đội hình. Chấn thương của Delap khiến kế hoạch của HLV Maresca tiếp tục xáo trộn. Và án treo giò của Caicedo khiến tuyến giữa Chelsea vụn vỡ.

Trong khi đó, Cole Palmer trở lại nhưng chưa thể hiện phong độ tốt nhất. Đêm nay, cũng với đội hình sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Maresca phải chèo lái Chelsea vượt qua sóng gió trước Everton khi được chơi trên sân nhà. Với những gì xảy ra từ đầu mùa, Everton chứng minh họ không phải đối thủ đơn giản.

Everton đang sở hữu đội hình chơi kỷ luật, gắn kết ở các tuyến. Họ có những ngòi nổ quan trọng như Jack Grealish, Ndiaye và Barry, hứa hẹn khiến Chelsea có thêm một trận vất vả.

Phong độ, thành tích đối đầu Chelsea vs Everton

Phong độ của Everton đang tốt hơn Chelsea. 2 trận gần nhất, thầy trò HLV David Moyes thắng Nottingham Forest và Bournemouth. Trước đó, Everton thua Newcastle 1-3, thắng MU 1-0 và thắng Fulham 2-0. Tính cả chuỗi 5 trận gần đây, phong độ của Everton cực kỳ ấn tượng và phần thưởng cho họ là vị trí cận kề top 4.

So với dự đoán từ đầu mùa, Everton là đội gây bất ngờ lớn ở Ngoại hạng Anh hiện tại. Từ đội hình tưởng như chắp vá, hướng đến mục tiêu trụ hạng, Everton càng chơi càng hay để gạt giò các ông lớn và tận dụng tốt thời cơ khi chạm trán đối thủ yếu hơn. Trên sân khách, Everton đã thắng Bournemouth và MU, hòa Sunderland trong 3 trận gần đây, qua đó tiếp thêm tinh thần cho họ khi làm khách tại Stamford Bridge.

Mùa trước, Chelsea thắng một, hòa một khi đụng độ Everton. 10 lần gặp nhau gần đây giữa 2 CLB, Chelsea thắng 4, hòa 3 và thua 2. 20 năm qua, Chelsea chưa từng thua Everton trên sân nhà. Điểm tựa Stamford Bridge cũng chính là cơ sở lớn nhất để CĐV Chelsea tin vào kết quả tốt khi tiếp đón Everton đêm nay.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Everton

Chelsea không có sự phục vụ của Caicedo, Delap, Colwill, Lavia và Essugo. Fofana gặp vấn đề từ trận Atalanta nhưng kịp trở lại cho trận này. Fofana sẽ tiếp tục đá cặp với Chalobah. Với tình hình khủng hoảng chấn thương, HLV Maresca nhiều khả năng tiếp tục xếp Reece James đá tiền vệ trung tâm.

Bên phía Everton, Coleman, Branthwaite và Rohl ngồi ngoài vì chấn thương. Họ đón Thierno Barry trở lại sau khi bị đau nhẹ ở vai. Hai tiền vệ Gueye và Iroegbunam của Everton đã hết hạn treo giò, sẵn sàng đối đầu Chelsea.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Everton.