Đội bóng khởi đầu tệ nhất Ngoại hạng Anh sa thải HLV

TPO - Wolves vừa sa thải HLV Vitor Pereira. Đây là điều tất yếu với Bầy sói khi họ đang trải qua khởi đầu tệ nhất lịch sử ở Ngoại hạng Anh.

Wolves vừa thông báo sa thải HLV Vitor Pereira sau khi thua 8 trong 10 trận đầu mùa giải Ngoại hạng Anh. Pereira rời sân Molineux khi đội bóng của ông đang đứng cuối bảng xếp hạng và chưa giành được chiến thắng nào. Tối qua, Wolves đã bị Fulham đánh bại 3-0 tại Craven Cottage, và kết quả đó chính là đòn kết liễu cho số phận của Vitor Pereira.

Tệ hại hơn, sau trận Pereira và một số cầu thủ của ông có cuộc đối đầu gay gắt với người hâm mộ Wolves, những người đã hô vang khẩu hiệu "Hãy cút đi" hướng về Pereira. Trước nữa ở trận thua ngược Burnley, đối thủ chính ở cuộc đua tránh xuống hạng, Vitor Pereira cũng có xung đột với NHM. Các camera ghi lại cảnh ông hét lên giận dữ với các CĐV. Nhân viên an ninh và các cầu thủ buộc phải lôi ông ra khỏi khán đài.

Pereira đòi lao lên khán đài gây gổ với CĐV

Với thành tích bết bát và mối quan hệ rạn nứt với NHM, không bất ngờ khi Vitor Pereira mất việc. Đây là “án trảm” dành cho ông chỉ sau hơn 2 tháng. Vào tháng 9 vừa qua, nhà cầm quân này đã ký hợp đồng 3 năm với Wolves, cho phép ông gắn bó tới năm 2028 nhưng ngay sau đó là hàng loạt kết quả tệ hại.

Với việc đá 10 trận thua tới 8, đây là khởi đầu mùa giải ảm đạm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của Wolves. CLB này là đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu không thắng trong 10 trận mở màn ở 2 mùa giải liên tiếp. Có thể nói, Wolves chính là đội bóng khởi đầu tệ nhất giải đấu số 1 xứ sương mù từ trước tới nay.

Kết cục xuống hạng đang ở trước mắt Wolves, khiến đội bóng phải tức tốc tìm người thay thế. Nhưng với bất cứ cái tên nào, nhiệm vụ đặt ra tại sân Molineux là rất nặng nề. Bởi lẽ, lịch thi đấu thời gian tới của Wolves là rất căng thẳng với các đối thủ Chelsea, Crystal Palace, Aston Villa, Arsenal, Man United và Liverpool.