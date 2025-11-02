Nhận định Man City vs Bournemouth, 23h30 ngày 2/11: Nhiệm vụ bất khả thi

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Bournemouth, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Bournemouth có thể giữ vững vị trí thứ 2 sau vòng 10 Ngoại hạng Anh? Nhiệm vụ này khá khó khăn cho The Cherries khi họ phải làm khách trên sân Etihad, trước một Manchester City mạnh vượt trội.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Bournemouth

So với cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Manchester City đã trải qua ở mùa giải trước, đội bóng của Pep Guardiola đang ở trong tình trạng ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Man City đơn giản là thiếu sự ổn định khi chuỗi trận thắng tốt nhất của họ mùa này chỉ là 3.

Ở vòng đấu trước, họ đã phải nhận thất bại trên sân khách trước Aston Villa (0-1). Với việc Erling Haaland không thể ghi bàn, đội bóng đã rời sân với kết quả thua. Có thể nói, sự phụ thuộc vào Haaland đang là con dao 2 lưỡi với Man City.

Trận đấu giữa tuần tại Cúp Liên đoàn với Swansea (3-1) cũng không diễn ra suôn sẻ với đội bóng của Guardiola. Man City vẫn giành chiến thắng và tiến vào tứ kết, nhưng họ chỉ vươn lên dẫn trước ở phút 79. Nhân vật chính là Ryan Cherki, người đã trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương. Anh đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth mang tới cảm giác ổn định hơn nhiều. Bournemouth đang có chuỗi 8 trận bất bại ấn tượng tại Ngoại hạng Anh, một thành tích mà không đội bóng nào khác tại giải đấu sánh kịp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Bournemouth

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đội bóng của HLV Andoni Iraola lại thi đấu khá chật vật trên sân khách, khi chỉ thắng 1 trong 4 chuyến xa nhà gần nhất. Chiến thắng đó là trước một đối thủ khó nhằn, Tottenham. Mặc dù chỉ có tỷ số 1-0 khiêm tốn, Bournemouth vẫn chiếm ưu thế, thể hiện sự vượt trội của mình về các chỉ số thống kê.

Trong trận đấu gần nhất, đội bóng đã chơi trên sân nhà và dễ dàng đánh bại Nottingham Forest, một tập thể đang gặp khó khăn. Antoine Semenyo vẫn im hơi lặng tiếng trên bảng tỷ số, nhưng cầu thủ 19 tuổi Elie Kroupi đã ghi bàn thắng để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Có thể nói Bournemouth lúc này là một tập thể rất đồng đều. Nếu một nhân tố nào đó bị bắt bài, người khác có thể bước lên để làm điểm tựa cho đội bóng. Nhờ vậy mà Bournemouth chỉ chịu đứng dưới Arsenal. Trước khi bước vào vòng 10, họ đứng trên Chelsea, trên Liverpool và trên Man City với vị trí thứ 2 trên BXH.

Nhưng trong tương quan đối đầu, thực sự CLB này đang mang nỗi sợ Man City vì họ thua tới 6 trong 7 trận gặp gỡ gần nhất, phần lớn là thua đậm. Rõ ràng Bournemouth không đủ tự tin để hành quân đến sân của Man City

Thông tin lực lượng Man City vs Bournemouth

Pep Guardiola xác nhận cả Erling Haaland và Rodri đều có thể ra sân vào cuối tuần này, đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Tây Ban Nha có đầy đủ đội hình để lựa chọn. Rayan Cherki là cầu thủ chơi hay nhất của City trong trận đấu với Swansea và xứng đáng được đá chính.

Donnarumma sẽ trở lại khung thành sau khi được nghỉ ngơi 1 trận. Bên kia chiến tuyến, HLV Andoni Iraola gần như ở trong tình huống tương tự khi phần lớn đội hình của ông có thể ra sân. Vắng mặt duy nhất là trường hợp của tiền đạo Evanilson, người đang điều trị chấn thương bắp chân.