Nhận định Nottingham vs MU, 22h00 ngày 1/11: City Ground chờ Quỷ đỏ phá dớp

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs MU, vòng 10 Premier League, lúc 22h00 ngày 1/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Với phong độ cao của các trụ cột cùng sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi, MU được dự đoán sẽ tiếp tục chuỗi thắng lợi của mình trên sân City Ground.

Nhận định trước trận đấu

Sau 39 ngày ảm đạm dưới thời Ange Postecoglou, Nottingham Forest cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng với chiến thắng 2-0 trước Porto ở Europa League, trận ra mắt đầy hứa hẹn của tân HLV Sean Dyche. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu. Cuối tuần qua, Forest lại gục ngã 0-2 trước Bournemouth, tiếp tục dậm chân trong nhóm cầm đèn đỏ và kém vị trí an toàn 3 điểm.

“Tricky Trees” đang trải qua chuỗi ngày khó khăn bậc nhất mùa giải: thua 6/7 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1), trong đó có 4 trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng. Nếu thất bại thêm một lần nữa, Forest sẽ lần đầu tiên thua 5 trận liền ở hạng đấu cao nhất kể từ tháng 10/2022, và nếu tiếp tục tịt ngòi, kịch bản đen tối nhất kể từ… tháng 1/2004 có thể tái hiện.

HLV Sean Dyche vốn nổi tiếng thực dụng, nhưng con số thống kê phần nào cho thấy hạn chế trong khâu tấn công của các đội bóng ông dẫn dắt. Trong 14 trận gần nhất tại Premier League, các đội của Dyche có tới 10 trận không ghi bàn. Trung bình, các CLB dưới tay ông chỉ đạt hiệu suất 0,97 bàn/trận, thấp nhất trong số những HLV từng cầm quân từ 150 trận trở lên ở giải đấu này.

Dẫu vậy, Forest vẫn có lý do để tin vào một bất ngờ. Họ đã thắng MU ở cả ba lần đối đầu gần nhất tại Premier League, ghi tổng cộng 6 bàn. Lần cuối cùng đội bóng áo đỏ trắng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Quỷ đỏ là… hơn một thế kỷ trước (1909 - 1910).

Bên kia chiến tuyến, MU đang sống trong bầu không khí trái ngược. Kể từ vòng 3 Premier League, chỉ có Arsenal (16 điểm) giành nhiều điểm hơn thầy trò Ruben Amorim (15 điểm). Trong cùng quãng thời gian đó, MU cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải (14 bàn).

Từng đứng trước nguy cơ mất ghế sau trận thua 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, HLV Amorim đã giúp Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ. Ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton không chỉ kéo MU trở lại nhóm dự cúp châu Âu mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Bryan Mbeumo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Brighton, trong khi Matheus Cunha cũng ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới.

Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và là một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa), MU hoàn toàn có thể bứt phá lên vị trí nhì bảng nếu tiếp tục duy trì phong độ này. Tuy nhiên, vấn đề sân khách vẫn là dấu hỏi lớn. Quỷ đỏ mới chỉ có 4 điểm sau 4 chuyến hành quân (thắng Liverpool, hòa 1, thua 2), và đặc biệt, họ đã thua cả hai trận gần nhất tại City Ground.

Nếu không thể phá dớp cuối tuần này, MU có nguy cơ tái hiện chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên sân của Nottingham Forest, điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 1960.

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest vẫn chưa có sự phục vụ của chân sút chủ lực mùa trước Chris Wood vì chấn thương đầu gối và tân binh Oleksandr Zinchenko vì chấn thương háng. Ola Aina, Dilane Bakwa và Angus Gunn cũng vắng mặt.

Phía MU, HLV Amorim hy vọng Harry Maguire có thể trở lại sau khi bỏ lỡ trận thắng Brighton vì chấn thương nhẹ. Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện nhưng vẫn chưa sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Nottingham: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus MU: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Dự đoán tỷ số: Nottingham 1- 2 MU