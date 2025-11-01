Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Hải Phòng, 19h15 ngày 1/11: Chủ khó lấn khách?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

TPO - Nhận định bóng đá trận Công an TP.HCM vs Hải Phòng ở vòng 9 LPBank V.League 2025/26 diễn ra lúc 19h15 ngày 1/11. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Hải Phòng đang phong độ ổn định dự báo sẽ khiến Công an TPHCM khó khăn trong việc giành đủ 3 điểm.

anh-chup-man-hinh-2025-11-01-luc-081109.png
Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội không dễ để "bắt nạt" một Hải Phòng rất gai góc

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Hải Phòng

Công an TPHCM vừa nhận thất bại 0-1 trước đội bóng cùng ngành Công an Hà Nội ở vòng 8. Đây là kết quả khá thất vọng khi họ sớm được chơi với lợi thế hơn người khi Lê Văn Đô bên phía Công an Hà Nội nhận thẻ đỏ rời sân từ giữa hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn để đối thủ giành chiến thắng 1-0.

Sau 8 vòng đấu, Công an TPHCM đang được 14 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và ngang bằng về điểm số với Hải Phòng. Đây là khởi đầu chấp nhận được với Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội.

anh-chup-man-hinh-2025-11-01-luc-081055.png

Họ có hệ thống phòng ngự tốt khi chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 8 vòng đấu. Tuy nhiên, hàng tấn công của Công an TPHCM lại thiếu sự sắc bén khi chỉ mới ghi được 9 bàn. Con số này kém nhiều so với chính Hải Phòng, đội đã có 16 bàn thắng đến thời điểm hiện tại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng chơi cân bằng và đang có phong độ khá ổn định ở mùa giải năm nay. Vị trí thứ 4, chỉ sau các "ông lớn" giàu tiềm lực tài chính là minh chứng rõ nhất.

Cuộc đối đầu giữa đôi bên vì vậy hứa hẹn sẽ gay cấn và nhiều bất ngờ. Bên nào giữ được sự tập trung và giàu động lực thi đấu sẽ có thể rời sân với 3 điểm trong tay.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Công an TPHCM thắng 2, hoà 2 và thua 1. Hải Phòng cũng có thành tích tương tự với 2 trận thắng, 2 hoà và thua 1. Năm lần đối đầu giữa đôi bên, đội bóng đất cảng chiếm ưu thế với 4 trận thắng, hoà 1 và không thua trận nào.

Các thông số trên đều cho phép Hải Phòng tự tin trước đối thủ trong cuộc chạm trán trên sân Thống Nhất.

Về lực lượng, Hải Phòng chịu tổn thất khi vắng tiền vệ Hữu Sơn vì chấn thương. Công an TPHCM trong khi đó có gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất, ngoài việc thiếu Endrick cũng do chấn thương.

Đội hình dự kiến Công an TPHCM vs Hải Phòng

CA TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Tiến Linh, Makrillos, Williams.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu.

Dự đoán tỷ số: Công an TPHCM 1-1 Hải Phòng

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

#Công an TPHCM #Lê Huỳnh Đức #Nguyễn Tiến Linh #Hải Phòng #Chu Đình Nghiêm #V.League 2025/26

