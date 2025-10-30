Robinho trả lời phỏng vấn trong tù: 'Vào đây, tôi không phải đại ca'

TPO - Lần đầu tiên kể từ khi chấp hành án tù 9 năm vì tội hiếp dâm ở Brazil, Robinho - cựu ngôi sao của Man City và Real - đã có cuộc phỏng vấn để nói về cuộc sống sau song sắt.

19 tháng qua, Robinho bị giam giữ tại nhà tù Dr Jose Augusto Cesar Salgado ở bang Sao Paulo. Xuất hiện trong video phỏng vấn của một tổ chức phi lợi nhuận, siêu sao bóng đá một thời, người nay đã 41 tuổi, trông khỏe mạnh và thư thái. Robinho cho biết, ở trong tù ông giống như mọi phạm nhân và không nhận được bất cứ ưu đãi nào nhờ quá khứ nổi tiếng.

"Giờ giấc sinh hoạt, ăn và ngủ, của tôi cũng giống như các tù nhân khác", cựu cầu thủ có 100 lần khoác áo ĐT Brazil nói, "Tôi chưa bao giờ ăn uống hay được đối xử khác biệt biệt. Đến giờ làm việc, tôi cũng làm mọi công việc mà các tù nhân khác vẫn làm. Còn bóng đá, chúng tôi được phép chơi vào Chủ nhật, ngày không phải làm việc".

Robinho cũng cho biết chưa từng nhận được khoản trợ cấp nào, trừ các chuyến thăm nom của gia đình vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. "Vợ tôi không đi một mình mà sẽ vào cùng các con, thường là hai đứa nhỏ. Các chuyến thăm cũng tương tự các phạm nhân khác, không có gì khác biệt cả", cựu cầu thủ hiện là cha của 3 người con chia sẻ.

Robinho trong video phỏng vấn được quay tại nhà tù.

Nhà tù đang giam giữ Robinho được biết đến nhiều hơn với cái tên Tremembe II, và được mệnh danh là nhà tù dành cho người nổi tiếng. Kể từ khi vào đây, có nhiều tin đồn về việc cầu thủ từng chơi cho Santos, Real, Milan và là bản hợp đồng khởi đầu cho kỷ nguyên mới của Man City, được hưởng các ưu đãi khác thường, đồng thời đóng vai trò thủ lĩnh. Robinho khẳng định tất cả đều là dối trá.

"Nhà tù sinh ra để giáo dục lại và giúp những người phạm sai lầm như tôi có thể tái hòa nhập cộng đồng sau này", Robinho nói, "Tôi hiểu điều đó và không bao giờ trở thành đại ca hay danh xưng nào tương tự trong tù. Ở đây, cảnh sát trại giam là sếp, và chúng tôi, những tù nhân, chỉ biết tuân lệnh. Ngoài ra, tôi cũng không gặp vấn đề nào về sinh lý như lời đồn. Cuộc sống trong tù rất khó khăn, nhưng tôi phải chấp nhận và thích nghi, làm những việc cần làm".

Thời còn là cầu thủ, Robinho nổi tiếng với cuộc sống phóng túng, phải đối mặt với nhiều cáo buộc tấn công tình dục trước khi bị tòa án Italia kết án 9 năm tù vào năm 2014. Vụ việc xảy ra năm 2013, với tư cách cầu thủ Milan, Robinho cùng năm người bạn tham dự một buổi hòa nhạc Brazil tại một hộp đêm ở Milano, sau đó chuốc rượu một người phụ nữ gốc Albania trước khi cưỡng bức tình dục. Vì Brazil từ chối dẫn độ công dân của họ, phía Italia đề xuất để cầu thủ từng tham dự hai kỳ World Cup (2006 và 2010) thụ án ở Brazil. Đề xuất được thông qua, Robinho bị bắt vào tháng 3/2024 rồi được đưa thẳng tới Tremembe II.

Robinho từng 100 lần ra sân trong màu áo ĐT Brazil, ghi 28 bàn và dự 2 kỳ World Cup.

"Tôi không khác biệt vì tôi là cầu thủ bóng đá, mà hoàn toàn ngược lại", Robinho nhấn mạnh, "Tôi đã ở tù một năm rưỡi và cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Tôi chưa từng cãi vã hay xung đột với các phạm nhân khác, ngay cả trong các trận bóng đá".

Mặc dù vậy, cách đây không lâu Robinho từng xin chuyển tới một nhà tù khác. Nhóm luật sư bào chữa cho Robinho đã đề xuất ba phương án thay thế, tất cả đều là nhà tù ở bang Sao Paulo nhưng hệ thống cởi mở hơn, nơi các tù nhân có thể ra ngoài vào ban ngày và trở lại vào ban đêm. Tuy nhiên yêu cầu này đã bị thẩm phán bác bỏ.

Hiện Robinho đang sống trong một phòng giam nhỏ chỉ rộng tám mét vuông với một tù nhân khác. Anh ta cũng tham gia vào khóa học Điện tử cơ bản và phát thanh, truyền hình, đồng thời đăng ký CLB đọc sách nhằm có cơ hội giảm án. Theo luật định, Robinho phải chấp hành ít nhất 40% thời gian của bản án trước khi Tòa án xem xét thay đổi mức án phạt.