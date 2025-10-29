Không gian Thể thao Thanh niên thổi bùng sức trẻ Việt Nam

TPO - Trên hành trình sống khỏe, sống năng động và không ngừng vươn lên, thanh niên Việt Nam lại được tiếp sức khi công trình thứ 13 của “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ” chính thức đi vào hoạt động.

Tiến Linh lan tỏa tinh thần sống khỏe cùng vai trò Đại sứ của “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”.

Trong ký ức xa xôi nhất về bóng đá, Nguyễn Tiến Linh nhớ lại buổi chiều nọ, khi anh còn là một cậu bé và ngồi chơi ở sân bóng rổ gần trường. Trên sân ấy, một đám nhóc đang đá bóng nhựa. Thiếu người, chúng gọi Tiến Linh vào chơi. Anh phải lòng bóng đá ngay lập tức, và sân bóng đá ấy trở thành cả thế giới với Tiến Linh, nơi anh đắm chìm trong sự tự do và những ước mơ bay bổng.

Giờ đây, khi đã là Quả bóng Vàng Việt Nam và chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam cũng như tại V League, Tiến Linh vẫn không quên về khoảnh sân nhỏ, nơi khởi phát cho giấc mơ bóng đá. Từng được vinh danh Thanh Niên Sống Đẹp 2024, anh cũng luôn hy vọng những người trẻ có thể tìm thấy không gian mơ ước của chính mình.

Chính vì vậy, Tiến Linh đã rất hạnh phúc với vai trò Đại sứ chương trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”, dự án do TCP Việt Nam hợp tác cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai.

Chương trình đặt ra kế hoạch cải tạo, nâng cấp 20 sân chơi thể thao trong 3 năm, từ 2024 đến 2026. Mỗi công trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu vận động của cộng đồng, với các hạng mục dự kiến bao gồm cải tạo mặt bằng và làm mới sân cho các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball…, đồng thời trang bị thêm một số dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Năm 2024, dự án đã hoàn thiện 9 sân chơi tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Trong năm 2025, 4 công trình đã được khánh thành tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng và mới đây vào ngày 26/10 tại thôn Mạn Đề, xã Trần Phú, TP Hải Phòng, công trình thứ 13 của dự án chính thức đi vào hoạt động.

Hải Phòng chính thức gia nhập hành trình “Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”.

Công trình này đặt tại sân vận động xã Trần Phú, gồm 02 sân pickleball và khu tập ngoài trời với diện tích khoảng 900 m2 sau cải tạo, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của 200 người mỗi ngày, phục vụ trên 15.000 cư dân và 3.000 thanh niên công nhân, học sinh trong khu vực. Không chỉ mang lại môi trường mới mẻ, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất ngày càng cao của thanh niên địa phương, công trình còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe, sống tích cực đến cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Phong trào rèn luyện thể chất trong thanh niên đã và đang trở thành một nhu cầu thiết yếu, vừa phục vụ sức khỏe vừa góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và văn minh. Chính vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh sự đồng hành của các doanh nghiệp như TCP Việt Nam đã giúp chuyển các sáng kiến thanh niên thành những công trình hiện hữu, phục vụ cộng đồng một cách thiết thực, lâu dài và bình đẳng cho mọi đối tượng”.

Là người gắn bó với thể thao từ nhỏ, Đại sứ Tiến Linh nhấn mạnh, “một môi trường tập luyện đúng nghĩa mang lại rất nhiều lợi ích với người trẻ”. “Mỗi khi chứng kiến những sân tập mới đi vào hoạt động, tôi thấy rất vui mừng khi các bạn đã có thêm nhiều cơ hội để rèn luyện và gắn kết cộng đồng”, tuyển thủ Việt Nam nói, “Việc được đồng hành cùng chương trình trong hai năm qua cũng giúp tôi thấy rõ hơn sự kiên trì của TCP Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tiếp năng lượng cho thanh niên thông qua các không gian thể thao hiện đại và đồng bộ”.

TCP Việt Nam cam kết đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam.

Về phía TCP Việt Nam, việc đồng hành cùng người trẻ Việt Nam không chỉ là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội, mà còn là một sứ mệnh lâu dài. Ông Nguyễn Quang Hiền Huy – Tổng Giám đốc TCP Việt Nam cho biết: “Với TCP Việt Nam, đầu tư cho thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tài trợ cho những chiến dịch ngắn hạn mà còn là sự đồng hành bền bỉ - hướng tới việc tạo ra những giá trị bền vững, có tác động tích cực, dài hạn cho cộng đồng.

Các không gian thể thao được khánh thành không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện ý chí, tinh thần và vun đắp năng lượng tích cực. TCP Việt Nam cam kết sẽ tiếp sức cho thanh niên Việt Nam trên hành trình sống khỏe, sống năng động và không ngừng vươn lên. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh hôm nay là nền tảng cho sự phát triển lâu dài ngày mai”.

Vì lẽ đó, “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ” sẽ tiếp tục được triển khai, tiếp năng lượng tích cực và khơi dậy sức trẻ thông qua việc xây dựng môi trường rèn luyện thể chất và tinh thần lý tưởng, đóng góp cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.