Runner khiếm thị Vũ Tiến Mạnh và những 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025 truyền cảm hứng, thắp lửa niềm tin

TPO - Khi hạt giống nhân văn được lan tỏa, những điều tốt đẹp sẽ nở hoa. 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được tôn vinh trong Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, bao gồm runner khiếm thị Vũ Tiến Mạnh và tuyển thủ pencak silat Việt Nam Nguyễn Tấn Sang chính là những hạt giống nhân văn thắp sáng niềm tin và kiến tạo một cộng đồng sống đẹp.

Nhiều năm góp mặt ở các giải chạy, bao gồm cả ASEAN Para Games và Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, Vũ Tiến Mạnh không ít lần đứng bục vinh danh. Nhưng tối ngày 11/10 tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, khi chàng trai khiếm thị sinh năm 2000 nhận giải “Thanh niên sống đẹp”, một cảm xúc vô cùng đặc biệt trào dâng trong anh.

“Như là một giấc mơ vậy”, Mạnh chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, “Tôi vô cùng hạnh phúc với giải thưởng uy tín này. Đây là sự công nhận của mọi người dành cho tôi, với những gì tôi đã và đang làm, khi khuyến khích những người khiếm thị bước ra khỏi bóng tối và hướng về ánh sáng cuộc đời, đồng thời cũng là động lực để tôi tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, truyền lửa cho khát vọng vươn lên trong cộng đồng”.

13 năm trước, Mạnh bắt đầu chạy và thắp lên giấc mơ về một ngày mai tươi sáng. Sinh ra với căn bệnh rung giật nhãn cầu bẩm sinh, bao quanh anh chỉ những mảng mờ nhòe. Thế nhưng trong nghịch cảnh, Mạnh chưa bao giờ đánh mất sự lạc quan cũng như nghị lực sống. Bằng tinh thần không bỏ cuộc và sự háo hức khám phá giới hạn bản thân, anh dần trở thành niềm tự hào của cộng đồng chạy bộ và những người khuyết tật Việt Nam.

Runner khiếm thị Vũ Tiến Mạnh được vinh danh tại Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Mạnh cũng không chỉ chạy cho bản thân mình. Anh còn dẫn lối để những người khiếm thị giống anh tìm thấy niềm vui sống. Từ 3 thành viên trong ngày đầu thành lập, hiện tại Câu lạc bộ Blind Runners của Mạnh đã tăng lên gần 80 người. “Trong cuộc sống không gì là không thể. Em làm được, chắc chắn mọi người cũng làm được” – câu nói của Mạnh đã thổi bùng lên ý chí, khát khao chinh phục của các vận động viên khiếm thị, thúc đẩy họ cố gắng mỗi ngày, tận hưởng sự tươi đẹp và ý nghĩa cuộc sống mỗi ngày.

Tiếp năng lượng - bừng sức sống, câu chuyện đẩy cảm hứng của Mạnh đúng như thông điệp mà Công ty TCP Việt Nam luôn nhấn mạnh trong suốt hành trình 6 năm đồng hành với Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, “đồng hành cùng người trẻ Việt Nam không chỉ là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội, mà còn là một sứ mệnh lâu dài mà TCP Việt Nam theo đuổi”. TCP Việt Nam nhận thấy mỗi bạn trẻ đều mang trong mình một ngọn lửa nghị lực cần được khơi dậy, tiếp sức và lan tỏa, để thông qua chương trình “Thanh niên sống đẹp” tôn vinh các tấm gương tiêu biểu.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam nhấn mạnh, mỗi bạn trẻ đều mang trong mình một ngọn lửa nghị lực cần được khơi dậy, tiếp sức và lan tỏa.

Đây là minh chứng cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực tuyệt vời của thế hệ trẻ Việt Nam; qua đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các việc làm, hành động cụ thể của thanh niên trên các lĩnh vực tới xã hội và cộng đồng, từ đó xây dựng lớp thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, Mạnh là một trong 20 gương mặt trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được vinh danh bởi những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam.

Đại diện cho tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ, ngoài Mạnh còn có tuyển thủ pencak silat Việt Nam Nguyễn Tấn Sang, chủ nhân của ba tấm huy chương Vàng SEA Games và một huy chương Vàng thế giới, cũng là hình mẫu của khát vọng chinh phục đỉnh cao, đưa thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.

20 gương mặt tiêu biểu của "Thanh niên sống đẹp" năm 2025.

Bên cạnh đó, còn Trưởng bản Mùa A Thi dũng cảm quên mình vì cộng đồng, ca sĩ Hòa Minzy giàu lòng nhân ái, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc giàu tri thức, đầy nhiệt huyết và tinh thần sống đẹp hay Thượng sĩ công an Giàng A Thắng không ngừng trao yêu thương, thắp sáng hy vọng nơi những phận đời yếu thế...

Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên ngày càng trở nên quan trọng, là nguồn lực cốt lõi để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Chính vì vậy, TCP Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, địa phương, cơ quan báo chí, để cùng phát triển thêm nhiều hoạt động giúp thanh niên phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm xã hội.

Không chỉ là đơn vị tài trợ, TCP Việt Nam còn như người bạn đồng hành với thế hệ trẻ Việt Nam, cùng họ lan tỏa niềm tin, sự nhân văn và tinh thần tích cực cho toàn xã hội. Từ đó, những câu chuyện sống đẹp tương tự của Mạnh, Nguyễn Tấn Sang hay Thượng sỹ Giàng A Thắng, Trưởng bản Mùa A Thi và ca sỹ Hòa Minzy sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, văn minh và phát triển bền vững.