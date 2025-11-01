MU thoát thua trên sân Nottingham Forest

TPO - Ghi bàn trước nhờ công của Casemiro nhưng MU bất ngờ để Nottingham Forest phá lưới 2 bàn liền ngay đầu hiệp 2. Quỷ đỏ chỉ giành lại được 1 điểm nhờ tuyệt phẩm volley của Amad Diallo những phút cuối trận, qua đó ra về với kết quả hoà 2-2.

report Hết giờ 90+5': Nottingham chia điểm với MU trên sân nhà The City Ground, trong một trận đấu rượt đuổi tỷ số kịch tính và kết thúc với kết quả 2-2. report Nottingham thay người 90+2': Sangare vào sân thay Hudson-Odoi. report Bù giờ 90': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. report Cunha lỡ cơ hội 87': Từ đường chuyền của đồng đội, Cunha mất một nhịp xử lý, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi thẳng vào tay Sels, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Thẻ vàng 84': Mazraoui phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng với Hudson-Odoi. report VÀO!!! Amad ghi siêu phẩm 81': Từ tình huống phạt góc, Mbeumo tạt bóng chuẩn xác để Casemiro đánh đầu treo bóng vào vòng cấm, nhưng các cầu thủ chủ nhà kịp phá ra ngoài. Amad chờ sẵn và tung cú vô-lê cực mạnh, hạ gục Sels, gỡ hòa 2-2 cho MU. Trọng tài đã tham khảo VAR để kiểm tra xem bóng có chạm tay Dorgu trong tình huống trước đó hay không. Cuối cùng, bàn thắng được công nhận. Trận đấu trở lại thế cân bằng. report Hai đội đều thay người 76': Mazraoui vào sân thay cho Yoro bên phía MU. Đồng thời, Awoniyi vào sân thay Jesus bên phía Nottingham. report Nottingham liên tiếp gây sóng gió 72': Gibbs-White đi bóng kỹ thuật qua tuyến giữa MU và chuyền bóng cho Ndoye. Ngay khi tiền đạo Thụy Sĩ xoay người định dứt điểm, Yoro lao đến vào bóng quyết liệt, giành lại bóng cho MU. report MU thay người 69': Dalot, cầu thủ thi đấu không thực sự tốt từ đầu trận, được rút ra và nhường chỗ cho Dorgu. report Nottingham phản công 68': Shaw mất bóng và Nottingham lập tức tổ chức phản công. Hudson-Odoi tung cú sút căng, bóng đi chệch khung thành MU. report Thẻ vàng đầu tiên 62': Ndoye nhận thẻ vàng sau khi kéo ngã Shaw. report Fernandes sút bóng dội cột dọc 60': Fernandes tung cú sút bất ngờ từ khoảng cách 25m, đưa bóng chìm về góc xa khiến thủ môn Matz Sels bay người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng. Bóng dội trúng cột dọc bật ra, Casemiro băng vào dứt điểm bồi nhưng vẫn không thành công. report MU gây áp lực 56': Dalot đột phá từ cánh trái vào trung lộ trước khi chuyền bóng cho Mbeumo, nhưng cú sút chân trái của cầu thủ MU đã bị thủ môn Matz Sels bắt gọn bóng. report VÀO!!! Nottingham nâng tỷ số lên 2-1 50': Một lần nữa, vòng cấm MU trở nên hỗn loạn. Savona xuất hiện đúng lúc để dứt điểm chân trái cận thành, tung lưới thủ môn Lammens, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nottingham. report VÀO!!! Nottingham gỡ hòa 1-1 48': Savona treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, để Gibbs-White bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Lammens, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Không có sự thay đổi nhân sự nào khi hai đội trở lại sân. report Hết hiệp 1 45+3': Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội khách MU. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Lammens xuất sắc 43': Hudson-Odoi nhả bóng cho Ndoye, và tiền đạo này lập tức tung cú vô-lê dội đất. Nhưng Lammens đã xuất sắc cản phá, giữ sạch lưới cho đội khách. Dù sau đó trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, pha bóng vẫn khiến MU một phen hú vía. report Nguy hiểm 40': Hudson-Odoi tung cú dứt điểm sệt, bóng đi không chính xác nhưng lại suýt thành đường chuyền hoàn hảo cho Jesus và Ndoye. Cả hai lao vào định đệm bóng cận thành, nhưng không ai kịp chạm chân để đưa bóng vào lưới. report VÀO!!! MU mở tỷ số 34': Fernandes treo bóng từ quả phạt góc bên cánh trái, Casemiro bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Matz Sels, mở tỷ số cho MU. report Sels cứu thua 28': Fernandes di chuyển khôn ngoan, mở ra khoảng trống để chuyền cho Amad. Cầu thủ chạy cánh này tận dụng pha di chuyển hút người của Mbeumo rồi cứa lòng về góc xa, nhưng Sels phản xạ xuất thần, bay người đẩy bóng cứu thua cho chủ nhà. report Nottingham đáp trả 23': Đường tạt bóng của Hudson-Odoi từ cánh trái vào vòng cấm MU khá nguy hiểm, nhưng Shaw đã kịp thời đánh đầu giải nguy. report Sesko lỡ cơ hội 20': Đường chuyền sắc bén từ cánh trái của Mbeumo đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội chủ nhà, tạo cơ hội cho Sesko băng lên đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Sesko lại không thắng được thủ thành Sels, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Nguy hiểm 16': Cunha chuyền ra cho Sesko ở rìa vòng cấm. Tiền đạo người Slovenia lập tức tung cú sút, nhưng bóng đi chệch khung thành gang tấc. report Nottingham thay người bất đắc dĩ 13': Douglas Luiz dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Yates vào sân thay thế. Một sự thay người bất đắc dĩ bên phía chủ nhà. report Lammens cứu thua 8': Ndoye tung cú sút xa đầy hiểm hóc, bóng uốn lượn khó đoán. Nhưng Lammens kịp phản xạ, dùng cả hai tay đấm bóng ra ngoài, cứu thua cho MU. report Nottingham bắt đầu lên bóng nguy hiểm 6': Hudson-Odoi xâm nhập vòng cấm và chuyền bóng cho Jesus. Tiền đạo này xoay người dứt điểm, nhưng Shaw kịp thời can thiệp, đưa bóng đi hết đường biên. report Tình huống tấn công đầu tiên của MU 3': Tình huống tấn công đầu tiên của đội khách xuất phát từ cánh trái, khi Dalot thực hiện pha căng sệt vào trong hướng tới Sesko, nhưng hậu vệ đối phương đã cản phá kịp thời. report Trận đấu bắt đầu 1’: Sau khoảnh khắc tưởng niệm đầy xúc động dành cho hai cựu cầu thủ Nottingham Forest Colin Addison và Willie Young, trọng tài đã nổi còi chính thức bắt đầu trận đấu trên sân City Ground. report Tổ trọng tài trận đấu Trọng tài chính: Darren England Trợ lý trọng tài: Scott Ledger, Akil Howson Trọng tài thứ 4: Bobby Madley Trọng tài VAR: Tim Robinson Trợ lý VAR: Paul Howard report Cầu thủ hai đội khởi động report Thành tích đối đầu gần đây của MU trước Nottingham MU hy vọng có thể tránh khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp trước Nottingham tại Premier League trong cuộc đối đầu tối nay. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” đánh bại đối thủ ở giải đấu cao nhất nước Anh đã diễn ra từ tháng 8/2023. Kể từ thời điểm này, họ cũng chỉ có thêm một chiến thắng đến ở những phút bù giờ của trận đấu thuộc FA Cup trong cùng mùa giải. 26/8/2023: MU 3-2 Nottingham 30/12/2023: Nottingham 2-1 MU 28/2/2024: Nottingham 0-1 MU (FA Cup) 7/12/2024: MU 2-3 Nottingham 1/4/2025: Nottingham 1-0 MU report Đội hình xuất phát MU Lammens, Dalot, Yoro, De Ligt, Shaw, Amad, Fernandes, Casemiro, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko. Dự bị: Bayindir, Dorgu, Heaven, Maguire, Mazraoui, Mainoo, Mount, Ugarte, Zirkzee. report Đội hình xuất phát Nottingham Sels, Williams, Murillo, Hudson-Odoi, Anderson, Gibbs-White, Luiz, Ndoye, Jesus, Milenkovic, Savona. Dự bị: John, Morato, Sangare, Awoniyi, Kalimuendo, Hutchinson, Yates, Jair Cunha, McAtee.

Sau 39 ngày ảm đạm dưới thời Ange Postecoglou, Nottingham Forest cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng với chiến thắng 2-0 trước Porto ở Europa League, trận ra mắt đầy hứa hẹn của tân HLV Sean Dyche. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu. Cuối tuần qua, Forest lại gục ngã 0-2 trước Bournemouth, tiếp tục dậm chân trong nhóm cầm đèn đỏ và kém vị trí an toàn 3 điểm.

“Tricky Trees” đang trải qua chuỗi ngày khó khăn bậc nhất mùa giải: thua 6/7 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1), trong đó có 4 trận liên tiếp không ghi nổi bàn thắng. Nếu thất bại thêm một lần nữa, Forest sẽ lần đầu tiên thua 5 trận liền ở hạng đấu cao nhất kể từ tháng 10/2022, và nếu tiếp tục tịt ngòi, kịch bản đen tối nhất kể từ… tháng 1/2004 có thể tái hiện.

HLV Sean Dyche vốn nổi tiếng thực dụng, nhưng con số thống kê phần nào cho thấy hạn chế trong khâu tấn công của các đội bóng ông dẫn dắt. Trong 14 trận gần nhất tại Premier League, các đội của Dyche có tới 10 trận không ghi bàn. Trung bình, các CLB dưới tay ông chỉ đạt hiệu suất 0,97 bàn/trận, thấp nhất trong số những HLV từng cầm quân từ 150 trận trở lên ở giải đấu này.

Dẫu vậy, Forest vẫn có lý do để tin vào một bất ngờ. Họ đã thắng MU ở cả ba lần đối đầu gần nhất tại Premier League, ghi tổng cộng 6 bàn. Lần cuối cùng đội bóng áo đỏ trắng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước Quỷ đỏ là… hơn một thế kỷ trước (1909 - 1910).

Bên kia chiến tuyến, MU đang sống trong bầu không khí trái ngược. Kể từ vòng 3 Premier League, chỉ có Arsenal (16 điểm) giành nhiều điểm hơn thầy trò Ruben Amorim (15 điểm). Trong cùng quãng thời gian đó, MU cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải (14 bàn).

Từng đứng trước nguy cơ mất ghế sau trận thua 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9, HLV Amorim đã giúp Quỷ đỏ hồi sinh mạnh mẽ. Ba chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton không chỉ kéo MU trở lại nhóm dự cúp châu Âu mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Bryan Mbeumo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Brighton, trong khi Matheus Cunha cũng ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới.

Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và là một trong ba đội toàn thắng trong tháng 10 (cùng Arsenal và Aston Villa), MU hoàn toàn có thể bứt phá lên vị trí nhì bảng nếu tiếp tục duy trì phong độ này. Tuy nhiên, vấn đề sân khách vẫn là dấu hỏi lớn. Quỷ đỏ mới chỉ có 4 điểm sau 4 chuyến hành quân (thắng Liverpool, hòa 1, thua 2), và đặc biệt, họ đã thua cả hai trận gần nhất tại City Ground.

Nếu không thể phá dớp cuối tuần này, MU có nguy cơ tái hiện chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên sân của Nottingham Forest, điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 1960.