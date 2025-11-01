Nhận định Liverpool vs Aston Villa, 03h00 ngày 2/11: Khó thắng

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Aston Villa, vòng 10 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 03h00 ngày 2/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool đang sa sút không phanh và Aston Villa đang có phong độ cao khiến họ khó có thể gây dựng lại thói quen chiến thắng.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Aston Villa

Tưởng rằng chiến thắng trước Frankfurt tại Champions League, khép lại chuỗi 4 thất bại liên tiếp ở mọi đấu trường, sẽ giúp Liverpool vực dậy tinh thần. Thế nhưng không, thầy trò Arne Slot tiếp tục sa lầy. Họ thua Brentford để tụt xuống thứ 7 ở Premier League, sau đó tiếp tục nhận thất bại trước Crystal Palace và rời khỏi mặt trận League Cup. Tất cả mang đến cảm giác Slot mất khả năng kiểm soát tình hình và không có giải pháp hữu hiệu nào để trở lại lộ trình chiến thắng.

Trong khi đó, Aston Villa đang chơi rất thăng hoa. Trái ngược với Liverpool - đội có khởi đầu như mơ tại Premier League 2025/26, thầy trò Unai Emery lại tạo nên chuỗi trận tệ hại 6 trận không thắng ở các đấu trường. Nhưng rồi, nếu như The Reds bắt đầu lao dốc, Villa lại ngược lên phía trước khi tạo dựng mạch toàn thắng ấn tượng. Hiện họ cùng Liverpool đang ở giao điểm khi cùng có 15 điểm sau 9 vòng, để rồi hứa hẹn tạo nên trận đấu kịch tính tại Anfield đêm nay.

Xét trên nhiều khía cạnh, chủ nhà Liverpool dĩ nhiên được đánh giá cao hơn. Mặc dù vậy, khác biệt về tinh thần, phong độ có thể quyết định trận đấu này, bất chấp lịch sử đang chống lại Villa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Aston Villa

Aston Villa đã thua cả 11 trận Premier League gần nhất khi chạm trán nhà đương kim vô địch, và chỉ có được 1 chiến thắng trong 30 trận gần nhất (1-0 trước MU vào tháng 12/2009). Đội bóng vùng West Midlands cũng không thể giành chiến thắng trong 7 chuyến làm khách gần nhất đến Anfield. Liverpool đã thắng 11 và chỉ thua 1 trong 15 trận Premier League đối đầu Villa trở lại đây.

Mặc dù vậy, Liverpool đang chơi rất tệ và đứng trước khả năng thua 5 trận liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/1953. Ngược lại, Villa đã bất bại 6 trận liên tiếp tại Premier League, chuỗi dài thứ hai mùa này sau 8 trận của Bournemouth. Họ cũng thắng 4 trận gần nhất, bao gồm kết quả 2-1 trước Tottenham và 1-0 trước Man City cuối tuần trước. Bây giờ, Villa đang có cơ hội trở thành đội đầu tiên kể từ Leicester năm 2016 có thể đánh bại Man City và Liverpool trong hai trận liên tiếp.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Aston Villa

Slot cho biết Ryan Gravenberch có thể trở lại sau chấn thương mắt cá, nhưng khẳng định Alexander Isak và Curtis Jones nhiều khả năng vắng mặt, tương tự Alisson Becker, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Amara Nallo cũng bị treo giò.

Với Aston Villa, Emery không thể có sự phục vụ của Harvey Elliott, bản hợp đồng cho mượn từ Liverpool phải ngồi ngoài khi đối đầu đội bóng chủ quản. Họ cũng mất Emiliano Buendia, Youri Tielemans và Andres Garcia vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Aston Villa Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Dự đoán tỷ số Liverpool 2-2 Aston Villa