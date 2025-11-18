Nhận định Scotland vs Đan Mạch, 02h45 ngày 19/11: Khách chỉ cần hòa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hải
TPO - Nhận định bóng đá Scotland vs Đan Mạch, vòng loại World Cup 2026 lúc 02h45 ngày 19/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Để nuôi hy vọng tới World Cup 2026, Scotland cần một chiến thắng trong khi Đan Mạch hy vọng kiếm được trận hòa. Với chất lượng tốt hơn, đội khách đủ khả năng hoàn thành mục tiêu.

1000036480.jpg

Nhận định trước trận đấu Scotland vs Đan Mạch

Các chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trước Belarus và Hy Lạp đã giúp Scotland giành được 10 điểm, bằng với Đan Mạch và chia sẻ vị trí đầu bảng C vòng loại World Cup 2026. Thế nhưng giấc mơ đến ngày hội bóng đá thế giới sau 28 năm vắng bóng của Scotland đã ảnh hưởng nghiêm trọng vì thất bại 2-3 trước Hy Lạp đã không còn mục tiêu. Diễn biến này khiến thầy trò HLV Steve Clarke buộc phải đánh bại Đan Mạch trên sân nhà Hamden Park.

Trong khi đó, Đan Mạch cũng bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm khi để Belarus cầm hòa ngay tại Copenhagen. Vì thế vị trí đầu bảng C vẫn chưa ngã ngũ. Scotland sẽ đoạt vé trực tiếp nếu đánh bại Đan Mạch tại Glasgow; nếu không, họ sẽ phải bước vào vòng play-off. Còn Đan Mạch, nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn khi chỉ cần một kết quả hòa.

Trong đội hình Scotland hiện tại, hơn một nửa chưa sinh ra ở lần gần nhất Scotland dự World Cup (1998). HLV Clarke hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu với quyết tâm và sự khao khát để làm nên lịch sử. Mặc dù vậy, Đan Mạch không phải đối thủ dễ chơi. Các vị khách đã góp mặt 5/7 kỳ World Cup trở lại đây và có kinh nghiệm để xử lý ổn thỏa tình huống đang đối mặt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Scotland vs Đan Mạch

Scotland chỉ thua một trong năm trận đấu gần nhất với Đan Mạch (thắng 3), giúp thay đổi mạch trận 5 trận toàn thua trước đó (từ năm 1986 đến năm 2004). Đan Mạch cũng thua 7/9 trận làm khách trên sân của Scotland (thắng 2 ở các trận giao hữu), bao gồm 3 trận gần nhất.

Scotland đã thắng 10/14 trận vòng loại World Cup trên sân nhà trở lại đây, và chỉ thua duy nhất 1 trong 7 trận gần nhất (thắng 6). Với Đan Mạch, họ thắng 10/11 trận vòng loại World Cup đã qua trên sân khách, với 7 trận thắng mà không để thủng lưới. Tuy nhiên, Scotland lại là đội duy nhất đánh bại họ với tỷ số 2-0 vào tháng 11/2021.

4 trận gần nhất, Scotland luôn ghi được 2 bàn trở lên (tổng 9 bàn thắng). Còn Đan Mạch đã tung ra 35 cú sút trong trận hòa 2-2 với Belarus, nhiều nhất trong lịch sử một trận đấu quốc tế kể từ năm 2006 (không tính giao hữu). Những chi tiết này có thể hứa hẹn về một trận đấu giàu bàn thắng.

Thông tin lực lượng Scotland vs Đan Mạch

Bên phía Scotland, tiền vệ Billy Gilmour được HLV Steve Clarke xác nhận sẽ vắng mặt, nhưng những người khác đều ở tình trạng sung mãn về thể lực và sẵn sàng ra sân. Về phần Đan Mạch, tiền vệ Anders Dreier đã ở lại quê nhà vì không khỏe, trong khi tiền đạo Rasmus Hojlund sẵn sàng ra sân sau khi vắng mặt trong trận đấu với Belarus.

Đội hình dự kiến Scotland vs Đan Mạch

Scotland: Gordon; Ralston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Ferguson, McTominay; Gannon-Doak, Christie; Adams

Đan Mạch: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Eriksen, Damsgaard; Hojlund

Dự đoán tỷ số Scotland 2-2 Đan Mạch

Thanh Hải
