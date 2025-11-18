Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Sri Lanka vs Thái Lan, 17h15 ngày 18/11: Mệnh lệnh phải thắng

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Sri Lanka vs Thái Lan, vòng loại ASIAN Cup 2027, lúc 17h15 ngày 18/11 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Hành quân đến sân của Sri Lanka, thầy trò HLV Anthony Hudson phải giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành vé đến Asian Cup 2027.

thai-2.jpg
Tuyển Thái Lan xáo trộn lực lượng khi HLV Hudson nắm quyền.

Nhận định trước trận Sri Lanka vs Thái Lan

Tại bảng D thuộc vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan đang có 9 điểm. Thầy trò HLV Hudson đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với Turkmenistan. Chiều nay, Thái Lan chạm trán Sri Lanka trước khi chơi trận quyết định với Turkmenistan ở lượt cuối. Chỉ cần một trận sẩy chân, "Voi chiến" sẽ tụt mất lợi thế vào tay đối phương.

Thái Lan cần giải quyết gọn Sri Lanka, đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều so với "Voi chiến". Sri Lanka là nền bóng đá nhỏ bé, hiện đứng 193 trên BXH FIFA. Song, Thái Lan không thể coi nhẹ đối thủ vì ở trận lượt đi, họ cũng chỉ thắng Sri Lanka với tỷ số 1-0.

Trước khi đối đầu Sri Lanka, Thái Lan chơi trận giao hữu với Singapore trên sân nhà. Đó là trận đấu chào sân của HLV Hudson sau khi được bổ nhiệm ngồi "ghế nóng" Thái Lan. Và đó cũng là màn tập dợt của Thái Lan dưới triều đại HLV mới, sau khi ông Hudson quyết định xáo trộn đội hình, triệu tập lại dàn lão tướng như Theerathon, Sarach Yooyen.

Thái Lan đã thắng Singapore 3-2. Song, lối chơi của "Voi chiến" ở trận ra sân chính thức đầu tiên dưới triều đại HLV Hudson chưa khiến CĐV của họ yên tâm. Tính kết nối giữa đội hình đan xen sức trẻ - kinh nghiệm của Thái Lan vẫn cần thời gian để HLV Hudson giải bài toán khó nhằn này. Bên cạnh đó, hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn nhất của Thái Lan ở hiện tại.

Trận giao hữu với Singapore diễn ra ở thời điểm rất cần thiết để HLV Hudson nghiên cứu kỹ điểm mạnh và yếu của Thái Lan. Những sai lầm khiến "Voi chiến" nhận bàn thua trước Singapore phải được xử lý triệt để, không thể lặp lại ở trận đấu có tính chất quan trọng như Sri Lanka.

Phong độ, thành tích đối đầu Sri Lanka vs Thái Lan

Ở trận lượt đi giữa 2 đội tại vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan tưởng chừng dễ dàng nuốt chửng Sri Lanka. Tuy nhiên, thực tế là đoàn quân của HLV Ishii cần đến bàn tranh cãi của Gustavsson để thắng tối thiểu Sri Lanka.

Kể từ thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, Thái Lan vẫn duy trì mạch toàn thắng. Ở trận gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, "Voi chiến" hủy diệt Đài Bắc Trung Hoa 6-1. Về phong độ, Thái Lan có thể tự tin để bước vào trận lượt về với Sri Lanka. Nỗi lo của "Voi chiến" chỉ nằm ở việc họ vừa thay "tướng" và những biến số có thể xảy ra bất ngờ.

Thông tin lực lượng Sri Lanka vs Thái Lan

Thái Lan vừa nhận cú sốc về chấn thương của Supachai. Tiền đạo chủ lực trong đội hình "Voi chiến" sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Phần còn lại của Thái Lan và Sri Lanka đều sẵn sàng cho trận chiều nay.

Đội hình dự kiến:

Sri Lanka: Perera, Rajendram, Kelly, Dekker, Durrant, Perera, Kammerkncht, Suresh, Hingert, Rajamohan, Thayaparan.

Thái Lan: Khammai, Mickelson, Pansa, Theerathon, Nattapong, Deeromram, Sarach, Davis, Chanathip, Sarachat, Teerasak Poeiphimai.

Dự đoán tỷ số: Sri Lanka 1-3 Thái Lan.

Hương Ly
#Thái Lan #Sri Lanka #Asian Cup #bóng đá #vòng loại #HLV Hudson #đội tuyển Thái Lan #highlight thái lan #video thái lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục