Collin Johns chọn Việt Nam làm trung tâm đào tạo Pickleball

Tay vợt số một thế giới Collin Johns cùng RPO APAC đầu tư vào Việt Nam với chương trình đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp, đánh dấu bước đi chiến lược trong kế hoạch phát triển thị trường Pickleball châu Á.

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành trung tâm đào tạo thử nghiệm Pickleball chuyên nghiệp đầu tiên của Tổ chức đào tạo Huấn luyện viên Pickleball chuyên nghiệp châu Á Thái Bình Dương (RPO APAC). Đây là động thái mở đầu cho chiến lược dài hạn nhằm biến Việt Nam thành điểm tựa phát triển môn thể thao đang bùng nổ này trên toàn khu vực.

Việt Nam - Trung tâm chiến lược của RPO APAC

Với hơn 1.500 huấn luyện viên được chứng nhận tại 22 quốc gia, RPO đánh giá Việt Nam sở hữu những yếu tố then chốt để trở thành trung tâm phát triển Pickleball hàng đầu châu Á. Thị trường thể thao trong nước đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở phân khúc pickleball và thể thao cộng đồng.

Collin Johns, Giám đốc Kỹ thuật kiêm Trưởng ban Huấn luyện của RPO APAC, nhận định năng lượng và tinh thần cầu tiến của các huấn luyện viên trẻ Việt Nam là yếu tố khiến đất nước này có tiềm năng trở thành trung tâm chiến lược tiên phong cho sự bùng nổ của Pickleball trong thập kỷ tới.

Chương trình RPO COEBRA - The Alpha Squad là bước thử nghiệm đầu tiên trong kế hoạch này. Kéo dài 10 tuần với cường độ đào tạo cao, chương trình tập hợp 12 huấn luyện viên xuất sắc đến từ Việt Nam, Campuchia, Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Họ sẽ được đào tạo trực tiếp bởi Collin Johns cùng Chris Harradine, chuyên gia huấn luyện với 10 năm kinh nghiệm tại Đại học Pepperdine, Hoa Kỳ.

Mô hình Center of Excellence - Đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao

Khác biệt với các chương trình đào tạo thông thường, RPO APAC áp dụng mô hình Center of Excellence, tập trung phát triển đội ngũ huấn luyện viên xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế. Mô hình này không chỉ đào tạo kỹ năng chuyên môn mà còn hình thành tư duy lãnh đạo và khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu.

Chương trình COEBRA được thiết kế theo triết lý Alpha Mindset với ba trụ cột cốt lõi gồm Alpha (dẫn dắt bằng hành động), Action (hướng đến kết quả thực tế) và Agility (linh hoạt điều chỉnh phương pháp theo từng bối cảnh).

Với cường độ 7,5 giờ lý thuyết và 15 giờ thực hành mỗi tuần, các huấn luyện viên không chỉ được học lý thuyết mà còn trực tiếp huấn luyện học viên các cấp độ dưới sự giám sát của Collin Johns và Chris Harradine, đảm bảo chất lượng đầu ra đạt chuẩn quốc tế.

Collin Johns - Bàn tay vàng của làng Pickleball thế giới

Với 47 danh hiệu chuyên nghiệp và là một nửa của cặp đôi số một thế giới giai đoạn 2022-2024, Collin Johns được đánh giá là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của môn thể thao này. Hành trình của anh bắt đầu từ quần vợt chuyên nghiệp với thứ hạng cao nhất là 978 thế giới tại ATP Tour. Sau khi chuyển sang Pickleball vào năm 2019, anh nhanh chóng leo lên top 10 cả nội dung đơn và đôi chỉ sau một năm.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Collin Johns còn là đồng sáng lập nhiều doanh nghiệp giáo dục trong lĩnh vực Pickleball, bao gồm Racket Pro chuyên về chứng chỉ huấn luyện và Pickleball 360 về nội dung hướng dẫn video. Anh hiện là huấn luyện viên của hai tay vợt nữ chuyên nghiệp hàng đầu là Tina Pisnik và Etta Tuionetoa.

Tác động đến ngành công nghiệp thể thao Việt Nam

Chương trình COEBRA không chỉ đào tạo huấn luyện viên pickleball mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho toàn ngành. Trong 10 tuần triển khai, RPO APAC sẽ tổ chức hàng loạt workshop tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng sang Campuchia, Nhật Bản. Các huấn luyện viên xuất sắc từ chương trình sẽ có cơ hội hỗ trợ Collin Johns và Chris Harradine trong các buổi đào tạo này.

Đặc biệt, RPO còn là đối tác chuyên môn của UPA Châu Á - Đơn vị tổ chức giải đấu PPA Quốc tế danh giá. Chương trình COEBRA sẽ kết hợp với Trại huấn luyện UPA Asia Trailblazers nhằm đưa tài năng Pickleball châu Á lên sân chơi quốc tế. Trong tháng 12 năm 2025, 40 vận động viên trẻ xuất sắc sẽ tham gia trại huấn luyện 3-4 tuần, từ đó 12-24 người sẽ được chọn gia nhập chương trình Trailblazers 2026 với hợp đồng chuyên nghiệp 2 năm thi đấu tại các giải PPA trên toàn thế giới.

Mô hình này tạo ra chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ đào tạo huấn luyện viên đến phát triển vận động viên chuyên nghiệp, từ xây dựng cộng đồng đến tổ chức giải đấu chuyên nghiệp.

Tầm nhìn thập kỷ cho thị trường châu Á

Thành công của chương trình thử nghiệm COEBRA - The Alpha Squad sẽ quyết định kế hoạch mở rộng của RPO APAC trong năm 2026. Nếu mô hình Center of Excellence tại Việt Nam đạt hiệu quả như kỳ vọng, tổ chức này sẽ triển khai thế hệ huấn luyện viên COEBRA chính thức đầu tiên trên toàn châu Á vào năm 2026.

Với sự kết hợp giữa chuyên môn quốc tế từ Collin Johns, hệ thống đào tạo chuẩn hóa toàn cầu của RPO và tiềm năng thị trường Việt Nam, chương trình hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp Pickleball tại châu Á.