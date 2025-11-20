Ngày Nhà giáo Việt Nam ở TTHLQG: Tri ân những người thầy nâng tầm cầu mây Việt Nam

TPO - Trong nhiều năm dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Thị Vui và HLV Hoàng Thị Thái Xuân, tuyển cầu mây Việt Nam liên tục gặt hái những mùa vàng. Họ đã thành công trong việc truyền ngọn lửa đam mê, thổi bùng khát khao chiến thắng của thế hệ sau, để cầu mây Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế.

Buổi tập sáng 19/11 của đội nữ cầu mây Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia muộn hơn so với thường lệ vài phút. Tuy nhiên không ai bị phạt, bởi lý do thật dễ thương.

Những thành viên của đội tuyển mất một chút thời gian để khiến các HLV của họ bất ngờ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các tuyển thủ của đội cầu mây - những người được kỳ vọng giành Vàng ở SEA Games 33 - đã dành tặng bó hoa tươi thắm nhất cho hai cô giáo, HLV Trần Thị Vui và HLV Hoàng Thị Thái Xuân.

Suốt nhiều năm, cả hai không chỉ truyền đạt kỹ năng thể thao, mà còn chăm sóc tận tình cả về thể lực lẫn tinh thần, cũng như chăm chút sự phát triển cá nhân của từng vận động viên. Dưới sự dìu dắt của các cô, theo năm tháng, nhiều lứa học trò luôn thấm nhuần những bài học về sự bền bỉ, về tinh thần đồng đội và khát khao chiến thắng, chiến đấu hết mình vì màu cờ Tổ quốc.

Các nữ tuyển thủ đội cầu mây Việt Nam tri ân HLV Trần Thị Vui và HLV Hoàng Thái Xuân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hồi tháng 3/2025 tại Ấn Độ, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ khi lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường World Cup sau 5 lần giành huy chương Bạc. Điều tuyệt vời hơn, chức vô địch đoạt được sau chiến thắng trước cường quốc cầu mây Thái Lan. Trước đó, đội cũng đoạt huy chương Vàng Asiad 19 ở nội dung 4 người, giành Huy chương Vàng đôi nữ tại SEA Games 32 và hai Huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á diễn ra ở Trung Quốc.

Khi đề cập đến những chiến tích đáng nhớ này, HLV Trần Thị Vui nói rằng "những danh hiệu giành được không thuộc về cá nhân nào, mà là thành quả của tập thể, từ sự quan tâm, hỗ trợ của Liên đoàn cầu mây đến Ban huấn luyện và đặc biệt, là nỗ lực của các vận động viên".

"Các cô chỉ đóng một phần công sức nhỏ trong đó. Một người thầy giỏi không chắc là yếu tố chính mang lại thành công. Điều quan trọng phải có những học trò giỏi, chính là các vận động viên", HLV sinh năm 1978 chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Điều may mắn là chúng tôi có trong tay lứa vận động viên tài năng, giàu khát khao và giống như chúng tôi ngày xưa, đầy đam mê cũng như tinh thần cống hiến".

HLV Trần Thị Vui...

...và HLV Hoàng Thái Xuân, hai người gắn bó với cầu mây suốt nhiều năm, tiếp tục truyền lửa, dìu dắt các thế hệ sau.

Xuất thân là vận động viên đá cầu, HLV Trần Thị Vui thích nghi nhanh chóng khi chuyển sang cầu mây, để rồi ngay ở kỳ Asiad đầu tiên tham dự tại Bangkok, Thái Lan năm 1998, đã cùng đội cầu mây Việt Nam đã giành huy chương Bạc nội dung 3 nữ. Trong đội hình năm đó ngoài Trần Thị Vui còn có chủ công Hoàng Thái Xuân. Và cho đến tận bây giờ, hai người vẫn gắn bó với cầu mây, tiếp tục truyền lửa, dìu dắt các thế hệ sau.

"Thể thao là đam mê, cũng là cái duyên đặc biệt với cá nhân tôi", HLV Trần Thị Vui cho biết, "Từ khi chơi đá cầu rồi chuyển sang cầu mây, không ít thời điểm tôi đối mặt với nhiều khó khăn và nghĩ về chuyện từ bỏ. Thế nhưng tình yêu mãnh liệt với bộ môn này lại khiến tôi tiếp tục".

Một trong những động lực để HLV Trần Thị Vui cũng như HLV Hoàng Thái Xuân đồng hành cùng tuyển cầu mây chính là sự tiến bộ của các học trò mỗi ngày. "Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là sự lĩnh hội của các vận động viên, tinh thần cầu tiến và khát khao vươn lên của họ. Các em luôn lắng nghe, tuân thủ mọi chỉ dẫn, đấu pháp của Ban huấn luyện, sẵn sàng sửa đổi điểm yếu, phát huy thế mạnh để ngày càng hoàn thiện hơn", cô Trần Thị Vui tâm sự, "Chính vì thế giữa cô trò rất ăn ý, gắn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung và tạo nên sức mạnh và chiến thắng".

Theo cô Trần Thị Vui, món quà tuyệt vời nhất trong những năm tháng làm công tác huấn luyện không gì khác ngoài việc được chứng kiến các thế hệ vận động viên trưởng thành, sau đó đền đáp công ơn thầy cô bằng những chiến thắng.

Và dĩ nhiên, tất cả đều mong muốn chuỗi chiến thắng sẽ được kéo dài. Hướng tới SEA Games 33, cô trò trong đội tuyển đang thể hiện quyết tâm rất cao, tập luyện cả trong những ngày nghỉ và không ngừng cải thiện để tốt hơn.

Như cô Trần Thị Vui nhấn mạnh, các tuyển thủ cam kết thi đấu hết mình, mang đến những trận đấu đẹp mắt và nỗ lực đem vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị thế của cầu mây nữ Việt Nam. Hoặc trong một chia sẻ cách đây không lâu của HLV Hoàng Thái Xuân, mỗi kết quả thi đấu đều là nỗ lực chuyên môn và sự quyết tâm vì màu cờ sắc áo.

Khi cô trò tuyển cầu mây Việt Nam đồng lòng hướng về phía trước, mọi mục tiêu đều có thể chinh phục.