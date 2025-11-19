Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

World Cup 2026 còn 6 vé: Chuyến tàu cuối có gọi tên Italia?

TPO - Curacao, Haiti và Panama là những đội tuyển mới nhất giành vé dự World Cup 2026. Như vậy, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada chỉ còn 6 suất.

dlbeatsnoopcom-3000-r6dx071c8u-4786.jpg

Những tấm vé cuối cùng của World Cup 2026 sẽ được xác định sau vòng play-off châu Âu và play-off Liên lục địa.

12 đội tuyển châu Âu sẽ cạnh tranh ở vòng play-off bao gồm: Italia, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech, Slovakia, Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia và Bắc Ireland. 12 đội được chia làm 4 bảng, đấu một loạt bán kết, sau đó tìm ra 8 đội đá chung kết để giành tấm vé lên "chuyến tàu muộn" dự World Cup 2026.

Hai tấm vé cuối cùng đến World Cup 2026 được xác định ở play-off Liên lục địa. 6 đội, đại diện cho 6 Liên đoàn bóng đá châu lục gồm: Bolivia (Nam Mỹ), CH Congo (châu Phi), New Caledonia (châu Đại Dương), Iraq (châu Á), Jamaica và Suriname (Bắc Trung Mỹ).

td.jpg
Thụy Điển may mắn vào play-off nhờ suất vớt từ Nations League.

Một lần nữa, Italia là "ông lớn" rơi lại sau vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Azzuri sẽ gặp một trong 4 đội là Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia hoặc Bắc Ireland ở bán kết play-off. Trong nhóm này, Thụy Điển và Bắc Macedonia từng loại chính Italia ở play-off tranh vé vớt World Cup 2018 và 2022.

Thầy trò HLV Gattuso bước vào play-off châu Âu với từng trận đấu đều mang tính chất sinh tử. Italia có lợi thế chơi sân nhà ở bán kết và cả chung kết (nếu thắng trận tới). CĐV, truyền thông Italia đang rất sợ kịch bản chạm trán Thụy Điển ở bán kết play-off. Sau Thụy Điển là Bắc Macedonia và Romania, những "ẩn số" khó lường cho Italia.

Ngày 20/11, FIFA bốc thăm xác định các cặp đấu ở play-off châu Âu và Liên lục địa. Các trận đấu sinh tử ở chặng cuối vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Các đội tuyển có vé dự World Cup 2026:

Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Uzbekistan.

Châu Âu: Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Croatia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy, Áo, Scotland.

Nam Mỹ: Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay.

Châu Phi: Algeria, Ghana, Ai Cập, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Senegal, Cape Verde.

Châu Đại Dương: New Zealand.

Bắc Trung Mỹ: Mỹ, Mexico và Canada (chủ nhà), Panama, Haiti, Curacao.

Hương Ly
#World Cup 2026 #vé dự World Cup #Italia #play-off #bóng đá quốc tế #châu Âu #Liên lục địa

