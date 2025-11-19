Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tây Ban Nha chính thức giành vé, Scotland gây sốc ở Vòng loại World Cup

​Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mikel Oyarzabal ghi bàn giúp Tây Ban Nha cầm hoà Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, qua đó giành vé tham dự VCK tại Mỹ.

anh-chup-man-hinh-2025-11-19-luc-070132.png
Tây Ban Nha giành vé dự World Cup 2026

Trước trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E với 15 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm và chênh lệch lớn về hiệu số bàn thắng bại (+19 và +5). Chính vì vậy, đội chủ nhà gần như đã chắc suất giành vé dự VCK.

Đội chủ nhà vì vậy nhập cuộc khá thoải mái và tự tin. Bên kia chiến tuyến, Thổ Nhĩ Kỳ cũng dành sức cho cuộc đua play-off nên đã cất 2 trụ cột Arda và Kenan Yildiz ở ngoài. Thế trận giữa đôi bên diễn ra cởi mở với các màn "ăn miếng, trả miếng".

Mọi thứ khởi đầu rất thuận lợi cho Tây Ban Nha khi ngay phút thứ 4, Dani Olmo dứt điểm cận thành mở tỷ số từ pha tạt cánh trái của Marc Cucurella. Tuy nhiên gần cuối hiệp 1, Deniz Gul cân bằng tỷ số 1-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng bằng 1 pha đệm bóng cận thành.

anh-chup-man-hinh-2025-11-19-luc-071249.png
Tuyệt phẩm của MacTominay mở ra chiến thắng bất ngờ cho Scotland trước Đan Mạch

Đến phút 54, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ vươn lên dẫn ngược Tây Ban Nha 2-1 nhờ pha lập công của Salih Ozcan. Kết quả chung cuộc được ấn định ở phút 62 khi Mikel Oyarzabal giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Tây Ban Nha chính thức giành vé tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xếp nhì bảng sẽ bốc thăm chia thành bốn nhóm tranh bốn vé vớt cùng 15 đội khác, gồm Italy, Đan Mạch, CH Ireland, Albania, Ukraine, Ba Lan, Romania, Xứ Wales, CH Czech, Slovakia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.

Ở một trận đấu khác, Scotland bất ngờ quật đổ Đan Mạch 4-2 qua đó giành suất dự World Cup sau 28 năm. Tiền vệ Scott McTominay in dấu ấn với tuyệt phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút thứ 3. Bàn thắng của McTominay mở ra một trận đấu sôi nổi với Scotland khi sau đó họ còn thêm 3 lần nữa phá lưới Đan Mạch ở các phút 78, 90+3 và 90+8.

Đan Mạch dường như đã chủ quan khi chỉ cần 1 kết quả hoà trên sân nhà và đến phút 81, tỷ số vẫn đang là 2-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã đổ vỡ hoàn toàn chỉ trong phút bù giờ cuối cùng khi để Tierney và McLean liên tục ghi bàn. Kết quả đưa Scotland vào VCK trong khi Đan Mạch bị loại.

​Tiểu Phùng
#Vòng loại World Cup châu Âu #Thổ Nhĩ Kỳ #Tây Ban Nha #Đan Mạch #Scotland #World Cup 2026

