World Cup mở rộng, niềm vui cũng nhân lên gấp bội ở khắp các lục địa

TPO - Khoan nói đến tính chuyên môn, việc World Cup 2026 được nâng lên 48 đội thực sự mang đến niềm hạnh phúc ở rất nhiều nơi trên thế giới, khi nhiều quốc gia ngập trong sự hân hoan vì tấm vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các cầu thủ Na Uy trong lễ ăn mừng tại Radhusplatsen, Oslo.

Theo thống kê của RTE2, kênh truyền hình của CH Ireland phát sóng trực tiếp trận đấu giữa CH Ireland và Hungary ở vòng loại World Cup 2026, lượng người xem lên đến 1.017.000 người, một kỷ lục của đài.

Ngoài ra, đã có nhiều clip ghi lại cảnh tượng đầy phấn khích khi người hâm mộ CH Ireland vỡ òa trong vui sướng, tại Sân bay Dublin, ga tàu điện ngầm hay quán rượu, trước bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của Troy Parrott, chính thức giúp họ đoạt vé tham dự vòng play-off, nối dài giấc mơ đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tại đó, CH Ireland có thể tiếp tục làm nên kỳ tích, cũng có thể dừng lại, nhưng khoảnh khắc kỳ diệu trước Hungary sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những tưởng hành trình đến World Cup 2026 của họ sớm kết thúc sau trận thua Armenia, nhưng Parrott đã làm nên lịch sử với hai chiến thắng vi diệu trước Bồ Đào Nha và Hungary. Chừng ấy là đủ để mang tới hạnh phúc ngập tràn của người hâm mộ CH Ireland, đất nước đã bỏ lỡ 5 kỳ World Cup gần nhất và cũng vắng mặt ở 2 kỳ EURO trở lại đây.

Troy Parrot ăn mừng bàn thắng trước đám đông người hâm mộ CH Ireland.

World Cup 2026 cũng mang đến niềm vui Na Uy, quốc gia chưa từng góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh kể từ sau năm 1998. Sau chiến thắng 4-1 trước Italia ngay trên sân khách, qua đó chính thức giành vé, Erling Haaland cùng đồng đội được chào đón như những người hùng dân tộc.

Họ đáp xuống sân bay Gardermoen lúc 4 giờ chiều thứ Hai (giờ địa phương, ngày 17/11) và lên xe bus, tiến về Radhusplatsen, nơi LĐBĐ Na Uy phối hợp cùng Thành phố Oslo chuẩn bị một lễ kỷ niệm hoành tráng. Có tới 50.000 người có mặt tại đó, cùng các cầu thủ ăn mừng trước Tòa thị chính được thắp sáng bởi quốc kỳ Na Uy.

Trước đó, một lễ ăn mừng khác cũng diễn ra tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo vào tối Chủ nhật, sau khi đội tuyển nước này đánh bại Nigeria sau loạt luân lưu trong trận chung kết play-off châu Phi, qua đó giành vé tới vòng play-off liên lục địa. Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường, la hét, nhảy múa, bóp còi xe và vẫy lá cờ màu xanh dương với gạch chéo đỏ và ngôi sao vàng.

Tuyển CHDC Congo ăn mừng chiến tích vào vòng play-off liên lục địa.

Vào tháng trước, bữa tiệc kéo dài đến khuya đã diễn ra ở Cape Verde, khi quốc đảo cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km lần đầu tiên giành được suất tham dự World Cup. Đánh bại Eswatini ở trận cuối cùng, một lễ ăn mừng bên trong sân vận động quốc gia mới được tổ chức. Sau đó, tất cả cùng kéo về sân vận động quốc gia cũ ở giữa thủ đô để tiếp tục cuộc vui, từ cánh cầu thủ đến các nghệ sỹ hàng đầu đất nước và đông đảo người hâm mộ.

Khi World Cup 2026 được nâng lên thành 48 đội, FIFA đã chịu nhiều sự chỉ trích, với cáo buộc cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cố gắng thương mại hóa giải đấu để tối đa lợi nhuận. Điều này là đúng, song cũng không thể phủ nhận lợi ích của việc mở rộng số đội mang lại.

Như đã thấy, đã có rất nhiều niềm vui, sự phấn khích được tạo nên ở các quốc gia bị đánh giá thấp. Trong số 34 đội đã giành vé tham dự bao gồm các tân binh như Uzbekistan, Jordan và Cape Verde, cũng có những nước vắng mặt trong thời gian dài như Na Uy, Nam Phi, Paraguay, New Zealand. Ngoài ra còn số quốc gia đang tiến gần tới suất tham dự chính thức như Panama, Suriname và Curacao, những nước chưa từng góp mặt ở World Cup và có thứ hạng rất thấp trên BXH FIFA.

Người hâm mộ Cape Verde phấn khích với tấm vé dự World Cup 2026.

Có thể tại World Cup 2026, các kết quả chênh lệch sẽ xảy ra khi Brazil đối đầu Cape Verde, Anh chạm trán Jordan, hoặc những trận đấu buồn tẻ xuất hiện khi Uzbekistan đụng độ Nam Phi, Qatar gặp New Zealand. Nhưng đó là việc của tương lai, và biết đâu kỳ tích lại xuất hiện, như Morocco năm 2022, Croatia 2018 hay Costa Rica 2014.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu bóng đá, bởi vì những điều phi thường có thể xảy ra… Tôi yêu nơi tôi sinh ra, và cả gia đình tôi, chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi", người hùng Parrott của CH Ireland nói trong nước mắt.

World Cup nên là về những câu chuyện tuyệt vời, và nó đang xảy ra, với rất nhiều câu chuyện cổ tích, "cá chép vượt vũ môn" và triệu niềm vui lan tỏa khắp các lục địa. Về phương diện này, FIFA đã đúng.