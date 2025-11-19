Neymar, vị Vua sắp bị tước ngai vàng

TPO - Sẽ thật đáng tiếc nếu Neymar vắng mặt ở World Cup 2026. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ ra rằng, đó là cái kết khó tránh khỏi.

Cây viết Barney Ronay của Guardian nói rằng chúng ta đang sống trong một Thế giới Đa Khủng Hoảng, và trong bóng đá, Neymar là hiện thân của điều đó, với tư cách cầu thủ bóng đá đa khủng hoảng quyến rũ nhất, một người có lẽ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của câu chuyện anh tự kể.

Ở một thế giới lý tưởng, Neymar phải là trung tâm trong đội hình Brazil du đấu châu Âu ở đợt FIFA Days này. Anh sẽ bước ra sân Emirates (London, Anh) vào thứ Bảy tuần trước, lĩnh xướng hàng công trong trận giao hữu với Senegal. Và hôm nay, một lần nữa với vai trò đội trưởng, cùng Selecao tìm kiếm một chiến thắng nữa trước Tunisia tại Stade Pierre-Mauroy (Lille, Pháp).

Thật không may, hiện tại đang diễn ra theo cách khác. Neymar đang ở quê nhà Brazil và nỗ lực đưa Santos ra khỏi vòng xoáy xuống hạng. Hôm Chủ nhật, anh cùng Santos làm nên địa chấn khi đánh bại đội đang đứng thứ hai Palmeiras, để rồi tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Mặc dù vậy, nguy cơ rớt khỏi Serie A vẫn còn đó, khi mùa giải còn 5 trận nữa, mà Santos - cũng như Neymar - đều thể hiện phong độ phập phù.

Nói phập phù còn hơi nhẹ nhàng với Neymar. Từ khi trở lại Santos, hàng tá clip tràn lan trên mạng tố cáo Neymar chỉ còn là bóng mờ so với quá khứ. Đó là những cú sút hụt ngay trước khung thành, hay khi anh phô diễn các kỹ năng theo cách chậm chạp và tệ hại, hoặc lúc siêu sao 33 tuổi gắt gỏng với các đồng đội, phản ứng vì bị thay ra và chỉ trích chiến thuật của Huấn luyện viên. Đã có những thông tin về việc các cầu thủ trong phòng thay đồ Santos phát chán Neymar, trong khi Ban lãnh đạo nhận thấy họ đã phạm sai lầm khủng khiếp khi đưa anh trở lại vào tháng 1.

Với tư cách HLV trưởng ĐT Brazil, Carlo Ancelotti đang xử lý vấn đề Neymar một cách thận trọng. Trong tuyên bố mới nhất, ông cho biết Neymar "là huyền thoại của bóng đá Brazil" và "ai cũng mong Neymar trở lại". Thậm chí chiến lược gia người Italia còn xác định vị trí của Neymar trên tuyển khi tiết lộ "cậu ấy không thể chơi ở cánh nhưng hoàn toàn đủ khả năng để đá hộ công". Chỉ có điều, Ancelotti nhấn mạnh điều tiên quyết: Neymar phải đảm bảo đủ thể lực để đáp ứng đòi hỏi của các trận đấu cường độ cao.

Có điều ở thời điểm này, Neymar trông có vẻ yếu đuối về mặt thể chất. Anh chấn thương dài ngày trước khi trở về Santos, sau đó dính 3 chấn thương khác trong 1 năm qua. Trong 26 lần ra sân cho Santos ở mọi đấu trường, Neymar chỉ 10 trận chơi trọn vẹn 90 phút.

Khi vòng loại World Cup đã tới hồi kết và danh sách các đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dần được lấp đầy, rất nhiều ngôi sao sẽ chắc chắn góp mặt. Đó là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Harry Kane và Mohamed Salah. Với Brazil, sẽ là ngạc nhiên lớn nếu Vinicius, Estevao, Richarlison hay Rodrygo phải ở nhà.

Vậy Neymar, người đã không khoác áo Selecao trong hai năm qua, thì sao? Nếu ở một quốc gia khác cũng đang cạnh tranh chức vô địch thế giới, một cầu thủ như vậy sẽ không còn mảy may cơ hội. Nhưng xứ sở samba thì khác. Đất nước giàu tình cảm này luôn có chỗ cho những thiên tài, bất kể thực tế.

Người Brazil vẫn chưa quên Neymar từng giỏi đến mức nào. Trong sự nghiệp đầy rẫy vô số ô trống vì chấn thương, anh vẫn ghi được 445 bàn thắng và 286 pha kiến ​​tạo sau 742 trận đấu. Riêng với ĐT Brazil, Neymar vượt qua hàng loạt tượng đài, từ Zico, Romario đến Ronaldo và Pele, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử với 79 bàn thắng.

Cũng không chỉ là những con số khô khan. Neymar là hiện thân của bóng đá vị nghệ thuật, vẻ đẹp trong môn thể thao mà xứ samba tôn thờ. Trong thời đại bóng đá bị công nghiệp hóa và các Học viện có thể đào tạo ra những cỗ máy ghi bàn siêu hạng, nhưng để có được một Neymar là điều bất khả.

Mới đây, Nilton Petrone, một nhà vật lý trị liệu nổi tiếng người Brazil, đã mô tả Neymar là "thiên tài cuối cùng" của bóng đá Brazil. Sau trận đấu với Flamengo, giám đốc Santos, Alexandre Mattos, thể hiện sự cảm thông với Neymar bằng những dòng trên Instagram: "Thiên tài thường bị hiểu lầm, lịch sử nhân loại vẫn luôn như vậy. Cậu vĩ đại hơn tất cả".

Nhưng cái đẹp là để chiêm ngưỡng, và muốn chiêm ngưỡng, thiên tài phải thể hiện điều đó ra. Tiếc là Neymar đang không thể. Và rất có khả năng nhà Vua của xứ samba sẽ bị tước ngai Vàng, nhường chỗ cho người khác tại World Cup 2026. Hiện tại, Selecao lại đang rất sẵn những người có thể kế nhiệm.