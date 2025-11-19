Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin xấu cho U22 Việt Nam: Đội trưởng Văn Trường đứt dây chằng, chia tay SEA Games 33

Thanh Hải
TPO - Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương rất nặng trong trận cuối Panda Cup 2025 giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc, và sẽ bỏ lỡ SEA Games 33.

1000036503.jpg

Trong trận đấu với U22 Hàn Quốc tại sân Shuangliu Sports Centre chiều 18/11, tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam đã dính chấn thương rất nặng sau tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn phút 70. Sau vài phút được đội ngũ y tế chăm sóc, anh được cáng ra ngoài với đầu gối phải băng bó, và chuyển lên xe cứu thương tới bệnh viện tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Khi kết thúc trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thông tin rằng chấn thương của Văn Trường một phần vì tiếp đất không tốt.

Sau khi kiểm tra tình trạng chấn thương, các bác sỹ cho biết Văn Trường bị đứt dây chằng bán phần trước đầu gối. Theo cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC, bác sỹ nói anh chỉ cần tập hồi phục, không phải tiến hành phẫu thuật. Trước mắt Văn Trường cùng các đồng đội từ Trung Quốc về nước vào chiều 19/11, sau đó tiến hành kiểm tra lại.

Việc mất Văn Trường là tổn thất lớn của U22 Việt Nam bởi cầu thủ 22 tuổi rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Anh vừa có thể đá tiền vệ vừa có thể đá hộ công hoặc số 9 ảo, đồng thời sở hữu phong cách thi đấu năng nổ, thông minh.

Bên cạnh đó, Văn Trường cũng có tầm ảnh hưởng lớn trong đội, bên cạnh kinh nghiệm phong phú bởi trải qua nhiều đấu trường khác nhau từ khi khoác áo U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á năm 2022 dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm kiếm nhân sự bổ sung cũng như có một số điều chỉnh phù hợp với tình hình.

Theo kế hoạch, sau ít ngày nghỉ ngơi, U22 Việt Nam tập trung trở lại tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi sang Thái Lan vào ngày 2/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33.

Thanh Hải
