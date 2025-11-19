Với Tuchel, tuyển Anh đã có những phẩm chất còn thiếu để trở thành nhà vô địch

TPO - Với Thomas Tuchel, tuyển Anh đang có một HLV rất khác trước đây, người đang xây dựng một tập thể gắn kết, cứng rắn, kỷ luật và không ngừng thúc đẩy sự cạnh tranh.

Những ngày qua báo chí Anh liên tục nói về cuộc chiến "số 10" giữa Jude Bellingham và Morgan Rogers. Cả hai đều có những lợi thế riêng. Với Rogers là thể lực sung mãn, đức hy sinh và tinh thần cống hiến hết mình. Còn với Bellingham, tất nhiên rồi, là đẳng cấp thế giới, người có thể tạo nên khoảnh khắc khác biệt và đưa đội bóng chơi tệ đến chiến thắng.

Điều ngạc nhiên là Thomas Tuchel không che giấu việc cho hai cầu thủ này cạnh tranh trực tiếp. Ở trận đấu với Serbia, HLV người Đức cho Bellingham vào sân thay Rogers phút 65. Trận mới đây gặp Albania, ông làm ngược lại, Bellingham đá chính trước khi bị rút ra vào phút 84, nhường chỗ cho Rogers.

Với tư cách ngôi sao số một, Bellingham rõ ràng không hài lòng. Và sự bực bội của anh không qua được mắt Tuchel. "Tôi không làm quá mọi chuyện, nhưng tôi sẽ xem lại thái độ của Jude. Với tôi, thái độ là chìa khóa để mở cánh cửa vào đội tuyển. Một cầu thủ cần tôn trọng quyết định của HLV cũng như tôn trọng đồng đội", ông nói.

Tuchel nói rõ "không thích thái độ của Bellingham".

Sau khi tạo nên một đội bóng tốt mà không cần đến Bellingham, người đã bị gạt ra khỏi danh sách triệu tập những lần trước, Tuchel hoàn toàn có khả năng tới World Cup 2026 với cầu thủ của Real ở nhà. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có tranh cãi nhưng nếu nước Anh muốn thỏa giấc mơ vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1966, họ buộc phải chấp nhận.

Rõ ràng Tuchel rất khác với mẫu HLV tuyển Anh trước đây. Sir Gareth Southgate, người đưa Tam sư đến hai trận chung kết EURO (2020, 2024) và bán kết World Cup (2018), là một ví dụ. Vì luôn muốn tạo nên một đội tuyển hòa hợp, ông cũng cố gắng giảm nhẹ áp lực lên các cầu thủ. Hệ quả là Tam sư thiếu tính ganh đua trong đội hình và đánh mất luôn bản năng sát thủ. Vài lần họ tiến gần tới đỉnh vinh quang nhưng cũng lần lượt bỏ lỡ, đơn giản bởi không thể vượt qua ranh giới cuối cùng.

Trái ngược với Southgate là Fabio Capello, HLV nước ngoài trước Tuchel. Ông này theo trường phái cứng rắn nhưng lại quá phụ thuộc và dung túng các ngôi sao. Tuchel đang xây dựng một tập thể gắn kết như Southgate và cứng rắn như Capello, nhưng đẩy các cầu thủ vào sự ganh đua giành vị trí và sẵng giọng tuyên bố loại bỏ các ngôi sao bất tuân mệnh lệnh.

Tuchel đặt ra các tiêu chuẩn, bên cạnh thái độ, dựa trên khía cạnh thể thao.

Dưới triều đại của Tuchel, nhiều cái tên xa lạ như Nico O'Reilly, Djed Spence, Dan Burn rồi Elliot Anderson, Adam Wharton và Morgan Rogers đã được trao cơ hội, trong khi các tên tuổi lớn như Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer rồi cả Bellingham phải tự tìm chỗ đứng.

Điều đáng nói, Tuchel đặt ra các tiêu chuẩn, bên cạnh thái độ, dựa trên khía cạnh thể thao. Ông cho biết cho đến trước tháng 3 sẽ làm việc với danh sách dài gồm 55 đến 60 cầu thủ, đưa ra những yêu cầu trung thực về cách để góp mặt trong danh sách 26 người cuối cùng. Nghĩa là, nếu ai đó phải ở nhà, họ chỉ nên tự trách mình vì không đủ tốt.

Không chỉ cạnh tranh nội bộ, HLV người Đức cũng đặt ra sự cạnh tranh bên ngoài, bằng các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Ông muốn Tam sư giành chiến thắng, rồi tiến tới toàn thắng cả 8 trận vòng loại, bên cạnh đó là thành tích giữ sạch lưới. Với Tuchel, các cầu thủ phải đạt được những cột mốc Tam sư chưa từng đạt được. Họ phải luôn khát khao và nuôi dưỡng động lực, trước khi bước vào cuộc chiến thực sự ở World Cup 2026.

Sau nhiều năm, cuối cùng tuyển Anh cũng có được chiến lược gia mà họ thực sự cần.