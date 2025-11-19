Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển suýt thua Việt Nam lập kỷ lục với tấm vé dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Curacao - quốc gia chỉ với 150.000 dân và diện tích 444 km vuông, đã giành vé dự World Cup 2026. Như vậy, họ chính thức trở thành quốc gia/vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong lịch sử tham dự Cúp thế giới.

curacao1.jpg

Sáng nay, loạt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ đã diễn ra. Curacao và Jamaica có cùng cơ hội đánh chiếm ngôi đầu nhưng Curacao nắm lợi thế hơn. Do hơn 1 điểm nên họ chỉ cần hòa còn Jamaica buộc phải thắng.

Với điểm tựa sân nhà, Jamaica đã cố gắng dồn ép đối thủ. Nhưng ngoài tỷ lệ cầm bóng vượt trội, họ không hơn được bất cứ yếu tố nào. Về số cú sút và dứt điểm trúng đích, Curacao đều lấn lướt. Tuy nhiên sau 90 phút tranh tài, cả 2 bên đều không thể ghi bàn và chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Chung cuộc, Curacao giữ vững vị trí dẫn đầu kèm vé trực tiếp dự World Cup 2026. Trong khi đó, Jamaica hài lòng với suất đá play-off.

84643f903a85582a34907f16906434-2733-4675-1763472538.jpg
HLV Dick Advocaat đã giúp đội tuyển Curacao làm nên lịch sử

Đây là cột mốc lịch sử của Curacao. 6 năm trước, Curacao từng chật vật hòa Việt Nam 1-1, chỉ có thể thắng đội bóng của HLV Park Hang-seo trên loạt luân lưu ở King's Cup 2019 trên đất Thái Lan. Bây giờ, họ đã đi World Cup. Curacao chính thức trở thành quốc gia/vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong lịch sử tham dự Cúp thế giới. Kỷ lục quốc gia nhỏ nhất về diện tích trước đó thuộc về Cape Verde còn nhỏ nhất về dân số thuộc về Iceland ở World Cup 2018.

Đây là bước tiến phi thường của Curacao. Từ hạng 150 FIFA khoảng hơn 10 năm trước, đứng dưới cả đội tuyển Việt Nam, Curacao đã vươn lên vị trí 82 thế giới. Đạo diễn cho thành công vang dội của họ chính là Dick Advocaat. Vị HLV Hà Lan đã tạo niềm tin cho thế hệ cầu thủ, những người chủ yếu cũng được đào tạo tại Hà Lan.

Cùng làm nên kỳ tích khó tin như Curacao còn có đội tuyển Haiti. Họ đã dẫn đầu bảng đấu với những cái tên sừng sỏ như Honduras, Costa Rica để chính thức dự World Cup 2026.

Đặng Lai
