Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 28/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, diễn ra trong tháng 12 tới tại Thái Lan, với tổng cộng 1.165 thành viên.

1.jpg

Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam. Ba Phó trưởng đoàn gồm: ông Hoàng Quốc Vinh (Trưởng phòng Thể thao thành tích cao ), ông Lê Thanh Hà (Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao) và ông Nguyễn Ngọc Long (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia).

Theo quyết định của Cục TDTT, ngân sách nhà nước sẽ chi trả kinh phí cho 952 thành viên, bao gồm vé máy bay quốc tế - nội địa, hành lý quá cước, ăn ở, tiêu vặt, lệ phí visa - hộ chiếu, di chuyển nội địa, thuê văn phòng, sân bãi tập luyện - thi đấu… 213 thành viên còn lại sẽ tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí địa phương hoặc xã hội hóa.

SEA Games 33 dự kiến có 50 môn thi đấu chính thức, gồm 574 nội dung tranh tài với tổng cộng 569 bộ huy chương. Bên cạnh đó, nước chủ nhà tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn: ném đĩa, kéo co và thể thao trên không. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 47 môn, đặt mục tiêu giành trên 80 HCV.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 4 đội tuyển bóng đá nam - nữ và futsal nam - nữ chưa chốt danh sách chính thức. Dự kiến đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều mang sang Thái Lan 31 thành viên (23 cầu thủ). Hai đội futsal nam và nữ có 20 thành viên mỗi đội. Ở cả 4 nội dung bóng đá, mục tiêu chung được đặt ra là giành quyền vào chung kết.

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Tuy nhiên, do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla, toàn bộ môn thi đấu dự kiến tổ chức tại đây đã được chuyển về Bangkok.

Các đội tuyển đầu tiên của Việt Nam sẽ xuất quân sang Thái Lan từ ngày 1/12. Nhóm vận động viên cuối cùng sẽ trở về nước vào ngày 21/12, một ngày sau lễ bế mạc Đại hội.

Trọng Đạt
#SEA Games 33 #Việt Nam #Thể thao #Huy chương #Thái Lan #Đoàn thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục