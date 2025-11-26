Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Campuchia bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan lâm vào cảnh bị động

Đặng Lai

TPO - Campuchia xác nhận rút khỏi 8 môn thể thao SEA Games 33, bao gồm cả bóng đá nam và nữ. Như vậy, quốc gia này chỉ còn tham dự 13 môn.

img-7366.jpg

Ủy ban Olympic Campuchia vừa gửi thư khẩn cấp tới ban tổ chức SEA Games 33, thông báo rút khỏi 8 môn thể thao tại kỳ đại hội lần này. Đây là một thay đổi lớn trong giai đoạn cuối trước khi Đại hội khai mạc.

Ban đầu, Campuchia tuyên bố sẽ cử vận ​​động viên tham gia tranh tài ở 21 môn thể thao. Tổng số quan chức và vận động viên của quốc gia này là hơn 300 người. Đây là một con số đáng kể trong bối cảnh xảy ra nhiều biến cố ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của Campuchia. Trước giờ khai mạc, những người đứng đầu thể thao xứ chùa tháp cũng xác nhận họ không rút lui khỏi đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tuy nhiên, gần đây, Campuchia đã gửi thư cho Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch ban tổ chức SEA Games, xác nhận rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây, vốn chủ yếu là các môn thể thao đồng đội.

Campuchia.jpg
Campuchia sẽ không tham dự môn bóng đá

Bức thư nêu rõ "mối lo ngại về sự an toàn của vận động viên và quan chức" và nhu cầu giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bức thư cũng xác nhận rằng Campuchia sẽ tiếp tục cử vận ​​động viên tham gia 13 môn thể thao bổ sung: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan tiết lộ rằng việc Campuchia rút lui khỏi các môn thể thao đồng đội, chỉ tập trung thi đấu cá nhân là để “tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp an ninh”.

Ảnh hưởng đáng kể nhất của quyết định này là các đội tuyển bóng đá nam và nữ Campuchia, những đội nằm cùng bảng với Thái Lan. Đội tuyển nữ dự kiến ​​sẽ gặp Thái Lan vào ngày 10 và đội tuyển nam vào ngày 11/12. Nhiều khả năng ban tổ chức phải bốc thăm lại bảng đấu.

Đặng Lai
#Thái Lan #Campuchia #vận động viên Campuchia #thể thao Campuchia #SEA Games 33

Xem thêm

Cùng chuyên mục