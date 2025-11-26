Campuchia bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan lâm vào cảnh bị động

TPO - Campuchia xác nhận rút khỏi 8 môn thể thao SEA Games 33, bao gồm cả bóng đá nam và nữ. Như vậy, quốc gia này chỉ còn tham dự 13 môn.

Ủy ban Olympic Campuchia vừa gửi thư khẩn cấp tới ban tổ chức SEA Games 33, thông báo rút khỏi 8 môn thể thao tại kỳ đại hội lần này. Đây là một thay đổi lớn trong giai đoạn cuối trước khi Đại hội khai mạc.

Ban đầu, Campuchia tuyên bố sẽ cử vận ​​động viên tham gia tranh tài ở 21 môn thể thao. Tổng số quan chức và vận động viên của quốc gia này là hơn 300 người. Đây là một con số đáng kể trong bối cảnh xảy ra nhiều biến cố ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của Campuchia. Trước giờ khai mạc, những người đứng đầu thể thao xứ chùa tháp cũng xác nhận họ không rút lui khỏi đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tuy nhiên, gần đây, Campuchia đã gửi thư cho Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch ban tổ chức SEA Games, xác nhận rút khỏi các môn judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây, vốn chủ yếu là các môn thể thao đồng đội.

Campuchia sẽ không tham dự môn bóng đá

Bức thư nêu rõ "mối lo ngại về sự an toàn của vận động viên và quan chức" và nhu cầu giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bức thư cũng xác nhận rằng Campuchia sẽ tiếp tục cử vận ​​động viên tham gia 13 môn thể thao bổ sung: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan tiết lộ rằng việc Campuchia rút lui khỏi các môn thể thao đồng đội, chỉ tập trung thi đấu cá nhân là để “tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp an ninh”.

Ảnh hưởng đáng kể nhất của quyết định này là các đội tuyển bóng đá nam và nữ Campuchia, những đội nằm cùng bảng với Thái Lan. Đội tuyển nữ dự kiến ​​sẽ gặp Thái Lan vào ngày 10 và đội tuyển nam vào ngày 11/12. Nhiều khả năng ban tổ chức phải bốc thăm lại bảng đấu.