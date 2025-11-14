Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Google News

Quân y Việt Nam - Campuchia diễn tập chung, ứng phó sự cố thảm họa, thiên tai

Ngô Tùng
TPO - Diễn tập bao gồm các nội dung: Chỉ huy quân y liên hợp; cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng...

Ngày 13/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, cùng các đại biểu đã chứng kiến Diễn tập chung quân y giữa Quân đội hai nước. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

img-7225.jpg
Là hai quốc gia láng giềng gần gũi﻿, có chung đường biên giới và cùng chịu nhiều tác động tương đồng từ biến đổi khí hậu, Việt Nam và Campuchia hiểu rằng, việc cùng nhau nâng cao năng lực để bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân vừa là trách nhiệm, vừa là lợi ích chung.
img-7206.jpg
Những năm qua, tinh thần hợp tác này đã được thể hiện qua việc hai nước tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên phạm vi khu vực và thế giới. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và dịch bệnh.
img-7201.jpg
Để tiếp tục củng cố﻿ và phát huy hiệu quả hợp tác, Quân đội hai nước tổ chức Diễn tập quân y chung, phối hợp cùng y tế địa phương giải quyết sự cố theo kịch bản: Cứu chữa nạn nhân do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, làm mất ổn định kết cấu địa chất, gây sập đổ 3 tổ hợp công trình cao tầng đang xây dựng, gây thương vong lớn cho công nhân và nhân dân địa phương.
img-6583.jpg
Diễn tập diễn ra với các nội dung: Chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng.
img-6576.jpg
Thực hiện diễn tập, lực lượng quân y hai nước cùng sự phối hợp của đội ngũ y tế địa phương đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp cấp cứu, cứu chữa nạn nhân.
img-7219.jpg
img-7223.jpg
Trực thăng tham gia diễn tập tình huống vận chuyển cấp cứu nạn nhân trong trường hợp cấp bách.
img-7244.jpg
Sau buổi diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang﻿ và Đại tướng Tea Seiha đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Ngô Tùng

Diễn tập chung quân y giữa Quân đội Việt Nam và Campuchia lần này là dịp để củng cố và tăng cường năng lực phối hợp, qua đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên quân dân y của hai nước cùng thực hành các quy trình phối hợp, từ chỉ huy hiện trường, tìm kiếm cứu nạn, sơ, cấp cứu, đến cứu chữa chuyên khoa. Cuộc diễn tập giúp rèn luyện cho hai bên khả năng phối hợp nhịp nhàng, tháo gỡ khó khăn, cùng hướng đến một mục tiêu chung: Bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của nhân dân hai nước.

Ngô Tùng
