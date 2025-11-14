Quân y Việt Nam - Campuchia diễn tập chung, ứng phó sự cố thảm họa, thiên tai

TPO - Diễn tập bao gồm các nội dung: Chỉ huy quân y liên hợp; cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng...

Ngày 13/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, cùng các đại biểu đã chứng kiến Diễn tập chung quân y giữa Quân đội hai nước. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Là hai quốc gia láng giềng gần gũi﻿, có chung đường biên giới và cùng chịu nhiều tác động tương đồng từ biến đổi khí hậu, Việt Nam và Campuchia hiểu rằng, việc cùng nhau nâng cao năng lực để bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân vừa là trách nhiệm, vừa là lợi ích chung.

Những năm qua, tinh thần hợp tác này đã được thể hiện qua việc hai nước tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên phạm vi khu vực và thế giới. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa và dịch bệnh.

Để tiếp tục củng cố﻿ và phát huy hiệu quả hợp tác, Quân đội hai nước tổ chức Diễn tập quân y chung, phối hợp cùng y tế địa phương giải quyết sự cố theo kịch bản: Cứu chữa nạn nhân do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, làm mất ổn định kết cấu địa chất, gây sập đổ 3 tổ hợp công trình cao tầng đang xây dựng, gây thương vong lớn cho công nhân và nhân dân địa phương.

Diễn tập diễn ra với các nội dung: Chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng.

Thực hiện diễn tập, lực lượng quân y hai nước cùng sự phối hợp của đội ngũ y tế địa phương đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp cấp cứu, cứu chữa nạn nhân.

Trực thăng tham gia diễn tập tình huống vận chuyển cấp cứu nạn nhân trong trường hợp cấp bách.

Sau buổi diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang﻿ và Đại tướng Tea Seiha đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Ngô Tùng