Quân y Việt Nam - Campuchia diễn tập chung, ứng phó sự cố thảm họa, thiên tai

TPO - Diễn tập bao gồm các nội dung: Chỉ huy quân y liên hợp; cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng...
Ngày 13/11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, cùng các đại biểu đã chứng kiến Diễn tập chung quân y giữa Quân đội hai nước. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).
Trực thăng tham gia diễn tập tình huống vận chuyển cấp cứu nạn nhân trong trường hợp cấp bách.
Diễn tập chung quân y giữa Quân đội Việt Nam và Campuchia lần này là dịp để củng cố và tăng cường năng lực phối hợp, qua đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên quân dân y của hai nước cùng thực hành các quy trình phối hợp, từ chỉ huy hiện trường, tìm kiếm cứu nạn, sơ, cấp cứu, đến cứu chữa chuyên khoa. Cuộc diễn tập giúp rèn luyện cho hai bên khả năng phối hợp nhịp nhàng, tháo gỡ khó khăn, cùng hướng đến một mục tiêu chung: Bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của nhân dân hai nước.