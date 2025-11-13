Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia duyệt đội danh dự, trồng cây hữu nghị tại khu vực biên giới

TPO - Trong hoạt động đầu tiên của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Sáng 13/11, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra các hoạt động chính thức của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 - năm 2025. Chương trình diễn ra trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).

Trong hoạt động đầu tiên, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - Đại tướng Tea Seiha.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và cùng trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đại tướng Tea Seiha.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cùng trồng cây hữu nghị tại khu vực biên giới hai nước.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng trò chuyện tại buổi lễ.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước - Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đại tướng Tea Seiha, đã đến dự Diễn tập chung quân y giữa Quân đội hai nước tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, hai Bộ trưởng đã tặng quà động viên các đội hình tham gia diễn tập.

Tiếp đó, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước do Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha dẫn đầu đã đến thăm và khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu).

Sau nghi thức khánh thành, hai Bộ trưởng tặng quà cho nhà trường.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha thăm Trường Tiểu học Bến Cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang viết tặng trên bảng lớp học.

Thầy trò Trường Tiểu học Bến Cầu chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: Ngô Tùng