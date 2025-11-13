Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia duyệt đội danh dự, trồng cây hữu nghị tại khu vực biên giới

TPO - Trong hoạt động đầu tiên của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.
Sáng 13/11, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra các hoạt động chính thức của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 - năm 2025. Chương trình diễn ra trong hai ngày 13 - 14/11 tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).
Trong hoạt động đầu tiên, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia - Đại tướng Tea Seiha.
Tiếp đó, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và cùng trồng cây hữu nghị tại khu vực cửa khẩu.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là sự kiện đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, có ý nghĩa trên nhiều phương diện, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước.
Từ đó, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Củng cố tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam.