Người lính

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5

Ngô Tùng
TPO - Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Tiểu đoàn 3 (Sư đoàn 5).

Tham gia đoàn công tác, có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.

Trước buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5.

img-6769.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5. Ảnh: Ngô Tùng
img-6762.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
img-6774.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dâng nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
img-6776.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
img-6747.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ lãnh đạo Sư đoàn 5.
img-6788.jpg
Trước buổi làm việc với Sư đoàn 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tại Tiểu đoàn 3 (Sư đoàn 5). Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng #Sư đoàn 5 #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Anh hùng liệt sĩ #dâng hương #dâng hoa

