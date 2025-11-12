Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5

TPO - Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Tiểu đoàn 3 (Sư đoàn 5).
Tham gia đoàn công tác, có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.
Trước buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5.