Buổi giao lưu thắm tình giữa các sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia

Tối 12/11, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2025. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức.

Những năm qua, hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia giữ vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Các tướng lĩnh Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia tham dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình diễn ra các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn công Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu 7, Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

Tại chương trình, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ trẻ có dịp ôn lại truyền thống gắn kết, thắm thiết giữa Đảng, Quân đội và nhân dân hai nước.

Tiết mục văn nghệ đậm sắc màu văn hóa Việt tại chương trình.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do nghệ sĩ hai nước tham gia trình diễn.

Tại chương trình giao lưu, Thiếu tá Vũ Đức Linh - Trợ lý Thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, và Trung tá Vong Boramy Phumin - Trưởng ban Nghiên cứu, Cục Bảo vệ biên giới Lục quân Campuchia, cùng đọc Quyết tâm thư của thế hệ trẻ sĩ quan trẻ biên giới hai nước.

Đại diện sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia trình bày Quyết tâm thư.

Màn hát múa “Biên cương hữu nghị” do văn công hai nước thể hiện đã khép lại chương trình giao lưu ý nghĩa.

Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao học bổng tặng 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại diện phía bạn Campuchia trao học bổng cho các em học sinh hai nước.