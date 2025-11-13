Buổi giao lưu thắm tình giữa các sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia

Tối 12/11, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2025. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức.
Những năm qua, hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia giữ vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Chương trình diễn ra các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn công Quân đội Hoàng gia Campuchia, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu 7, Trung tâm văn hoá nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.
Tại chương trình giao lưu, Thiếu tá Vũ Đức Linh - Trợ lý Thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, và Trung tá Vong Boramy Phumin - Trưởng ban Nghiên cứu, Cục Bảo vệ biên giới Lục quân Campuchia, cùng đọc Quyết tâm thư của thế hệ trẻ sĩ quan trẻ biên giới hai nước.
Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao học bổng tặng 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.
Trong chương trình giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh - nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, cho biết ông có hơn 10 năm công tác tại Campuchia với nhiều kỷ niệm đặc biệt.
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh thông tin, khi sang nước bạn Campuchia, ban đầu những người lính như ông băn khoăn nhưng người dân nước bạn rất mừng, hân hoan khi thấy bộ đội Việt Nam. Họ giúp bộ đội Việt Nam ăn uống và cùng đánh đuổi kẻ thù.
“Chúng tôi rất tin tưởng các bạn - những sĩ quan trẻ, những người được đào tạo và có trình độ rất cơ bản, đứng ra quản lý và bảo vệ biên giới trong điều kiện hòa bình và nhiều thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi mong các sĩ quan trẻ hai bên biên giới hãy tôn trọng tình cảm chiến đấu của nhân dân và Quân đội hai nước, xây đắp tình hữu nghị đã được các thế hệ vun đắp, coi đây là tài sản quý giá cần thắp sáng lên và truyền đạt đến các thế hệ mai sau”, Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh gửi gắm đến sĩ quan trẻ hai nước.