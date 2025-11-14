Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang viếng Nghĩa trang Đồi 82, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 13/11, nhân dịp tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn còn có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

z7220456286669-54511fc53c1cf631ad36312153cb7036.jpg
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, viếng Nghĩa trang Đồi 82. Ảnh: Thúy Liễu

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

z7220456836575-4e541ed39962da3d836f3fe625dfa718.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
z7220456177918-e4a95308a2f026ac453acc18c916dfad.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ.
z7220455959683-46d4d6af274716f8da4d6b065aa3833f.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đến Ban quản trang.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 là nơi yên nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế.

Ngô Tùng
#đoàn công tác #Đại tướng Phan Văn Giang #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #dâng hương liệt sĩ #Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 #Tây Ninh #Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 2 #đoàn đại biểu

