Campuchia sơ tán ngôi làng biên giới khi căng thẳng với Thái Lan bùng phát trở lại

Tú Linh

TPO - Campuchia sơ tán hàng trăm người dân khỏi ngôi làng nằm ở khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, một ngày sau khi xảy ra vụ đấu súng giữa hai nước khiến một người dân địa phương thiệt mạng.

Một người Campuchia được cấp cứu sau khi bị thương. (Ảnh: Khmer Times)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi tiến hành điều tra độc lập để mang lại công lý cho những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ súng.

Vụ nổ súng hôm 12/11 xảy ra hai ngày sau khi một binh sĩ Thái Lan bị mất bàn chân do giẫm trúng mìn khi đang tuần tra tại vùng biên giới. Thái Lan cho rằng Campuchia gây ra vụ nổ và tuyên bố đình chỉ thực thi các điều khoản của lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump góp phần dàn xếp.

Căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt kể từ vụ giao tranh hồi cuối tháng 7, khi nhiều điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được thực thi.

Khoảng 250 hộ gia đình ở làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey thuộc vùng tây bắc Campuchia được sơ tán tới ngôi chùa cách biên giới khoảng 30 km, Phó Tỉnh trưởng Ly Sovannarith cho biết. Ngôi làng này từng là hiện trường của vụ đối đầu căng thẳng giữa lực lượng an ninh Thái Lan và người dân Campuchia hồi tháng 9.

Ngày 13/11, Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đoàn giám sát lệnh ngừng bắn đến biên giới, trong đó có sự tham gia của các quan chức ASEAN.

Lệnh ngừng bắn có dấu hiệu đổ vỡ sau vụ nổ mìn. Thái Lan cho biết sẽ tạm dừng việc thực thi thỏa thuận vô thời hạn, kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện và áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia vẫn sẽ tôn trọng các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài hàng thế kỷ, chủ yếu bắt nguồn từ tấm bản đồ năm 1907 - được vẽ khi Campuchia nằm dưới sự đô hộ của Pháp mà Thái Lan cho là không chính xác.

Năm 1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết trao chủ quyền khu vực có ngôi đền Preah Vihear 1.000 năm tuổi cho Campuchia, điều đến nay vẫn khiến nhiều người Thái Lan bất bình.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký vào cuối tháng 10 vừa qua không đưa ra lộ trình cụ thể để giải quyết tận gốc nguyên nhân tranh chấp.

Tú Linh
AP
