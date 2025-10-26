Việt Nam quan tâm, hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang
TPO - Là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26/10.

nguoi-phat-ngon-bng-pham-thu-hang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định như vậy trong tuyên bố đưa ra hôm nay, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan ký kết văn kiện hòa bình nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26/10. Đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Mỹ và Tổng thống Donald Trump, và các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói.

“Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện này”, Người phát ngôn cho biết thêm.

Tuyên bố mà Campuchia và Thái Lan ký kết hôm nay được xây dựng dựa trên thỏa thuận ngừng bắn cách đây 3 tháng, để chính thức chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) sẽ được thành lập để giám sát và xác minh việc thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn. AOT sẽ triển khai lực lượng từ các quốc gia thành viên ASEAN để đảm bảo hòa bình được duy trì.

Bình Giang
