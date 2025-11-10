Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thái Lan tạm đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ lính trúng mìn

Bình Giang

TPO - Hôm nay (10/11), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ra lệnh tạm dừng tuyên bố hòa bình giữa nước này và Campuchia, sau khi xảy ra vụ nổ mìn làm lính Thái Lan ở tỉnh Si Sa Ket bị thương. Ông khẳng định hoàn toàn ủng hộ lập trường của quân đội.

thu-tuong-thai-lan.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation)

Phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Anutin cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra tại Quân khu 2 và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phải hành động nghiêm túc, đặt lợi ích quốc gia của Thái Lan lên hàng đầu.

“Những nỗ lực mà chúng ta đang theo đuổi giờ phải tạm dừng cho đến khi mọi thứ được làm rõ”, ông nói.

Thủ tướng Anutin cho biết Bộ Quốc phòng sẽ thông tin cụ thể cho báo chí sau.

“Tôi đã nói rõ rằng họ có thể hành động theo những gì họ thấy là cần thiết. Tôi đứng về phía họ và ủng hộ mọi bước đi”, ông nói thêm.

Ông Siripong Angkasakulkiat - người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, gọi đây là vụ việc không thể chấp nhận đối với Chính phủ Thái Lan. Ông cho biết thủ tướng đã phê chuẩn quyết định của quân đội và tất cả hoạt động trong khuôn khổ Tuyên bố chung phải tạm dừng, dù thỏa thuận song phương mới có hiệu lực hơn 1 tuần.

Theo đó, việc thả tù binh Campuchia dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 cũng sẽ bị hoãn lại, ông Siripong cho biết.

“Người dân có thể yên tâm rằng chính phủ sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chúng tôi không có bất kỳ lợi ích riêng nào với Campuchia. Mục tiêu duy nhất là khôi phục ổn định tại khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất”, người phát ngôn nói.

Xung đột nổ ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan – Campuchia vào cuối tháng. Với nhiều nỗ lực của khu vực và quốc tế, hai nước đồng ý ngừng bắn vô điều kiện từ ngày 28/7.

Bình Giang
The Nation
#Mâu thuẫn Thái Lan - Campuchia #Thỏa thuận hòa bình #Biên giới Thái Lan - Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục