Thái Lan tạm đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ lính trúng mìn

TPO - Hôm nay (10/11), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ra lệnh tạm dừng tuyên bố hòa bình giữa nước này và Campuchia, sau khi xảy ra vụ nổ mìn làm lính Thái Lan ở tỉnh Si Sa Ket bị thương. Ông khẳng định hoàn toàn ủng hộ lập trường của quân đội.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation)

Phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Anutin cho biết đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra tại Quân khu 2 và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phải hành động nghiêm túc, đặt lợi ích quốc gia của Thái Lan lên hàng đầu.

“Những nỗ lực mà chúng ta đang theo đuổi giờ phải tạm dừng cho đến khi mọi thứ được làm rõ”, ông nói.

Thủ tướng Anutin cho biết Bộ Quốc phòng sẽ thông tin cụ thể cho báo chí sau.

“Tôi đã nói rõ rằng họ có thể hành động theo những gì họ thấy là cần thiết. Tôi đứng về phía họ và ủng hộ mọi bước đi”, ông nói thêm.

Ông Siripong Angkasakulkiat - người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, gọi đây là vụ việc không thể chấp nhận đối với Chính phủ Thái Lan. Ông cho biết thủ tướng đã phê chuẩn quyết định của quân đội và tất cả hoạt động trong khuôn khổ Tuyên bố chung phải tạm dừng, dù thỏa thuận song phương mới có hiệu lực hơn 1 tuần.

Theo đó, việc thả tù binh Campuchia dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 cũng sẽ bị hoãn lại, ông Siripong cho biết.

“Người dân có thể yên tâm rằng chính phủ sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp. Chúng tôi không có bất kỳ lợi ích riêng nào với Campuchia. Mục tiêu duy nhất là khôi phục ổn định tại khu vực biên giới trong thời gian sớm nhất”, người phát ngôn nói.

Xung đột nổ ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan – Campuchia vào cuối tháng. Với nhiều nỗ lực của khu vực và quốc tế, hai nước đồng ý ngừng bắn vô điều kiện từ ngày 28/7.