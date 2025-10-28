Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới với Thái Lan

TPO - Campuchia đã bắt đầu rút các loại vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới chung với Thái Lan, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử mà lãnh đạo hai bên vừa ký tại Malaysia.

Campuchia cho biết đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới với Thái Lan. (Ảnh: Khmer Times)

Động thái này - được Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) chứng kiến - diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký thỏa thuận tại Kuala Lumpur, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Việc di chuyển xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe tải quân sự khỏi khu vực biên giới được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Campuchia (TVK).

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết vào lúc 11 giờ sáng qua, Nhóm Phối hợp quan sát của Bộ Quốc phòng cùng với AOT tiến hành kiểm tra việc đưa các xe bọc thép trở lại căn cứ ở huyện Banteay Srei, tỉnh Siem Reap.

Những phương tiện này được rút khỏi khu vực biên giới tại tỉnh Preah Vihear, ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Thỏa thuận được xây dựng dựa trên lệnh ngừng bắn hồi tháng 7, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế cao hơn với 2 nước để buộc Thái Lan và Campuchia chấm dứt 5 ngày giao tranh dữ dội ở biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán.

Theo giai đoạn đầu tiên của hiệp định, Thái Lan sẽ thả 18 binh lính Campuchia mà họ đang giữ.

Campuchia là bên đầu tiên bắt đầu rút một phần vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, và chờ đợi Thái Lan thực hiện các bước tương tự.

“Hành động này thể hiện cam kết kiên định và không lay chuyển của Campuchia trong việc thực thi Tuyên bố chung được thông qua tại Kuala Lumpur giữa Campuchia và Thái Lan”, Khmer Times dẫn lời Trung tướng Socheata.

Bà cho biết thêm Campuchia hy vọng bước đi tích cực này sẽ củng cố lòng tin song phương, góp phần thúc đẩy nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường dọc biên giới chung.

Trong khi đó, Hải quân Thái Lan đánh giá cao việc sử dụng các cơ chế ngoại giao, thể hiện quyết tâm chung của cả hai bên nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự, thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Hải quân Thái Lan cho biết chính phủ nước này nhất quán ưu tiên các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp ngay từ đầu. Tuy nhiên, Hải quân Thái Lan cho rằng những nguyên nhân gốc rễ gây xung đột giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết, bao gồm vấn đề phân giới và đặt mìn ở biên giới, gây thương vong cho binh lính và dân thường.

Vì vậy, Hải quân Thái Lan khẳng định luôn sẵn sàng bảo vệ quốc gia và ngăn chặn “bất kỳ hành vi khiêu khích hay leo thang nào”, báo The Nation đưa tin.