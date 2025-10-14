Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Á, muốn chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Malaysia vào ngày 26/10 và "mong đợi" được chứng kiến việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

5117ae09-655a-4780-aaeb-a26ceefa.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Mohamad Hasan, Mỹ và Malaysia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, yêu cầu cả hai bên phải tháo dỡ toàn bộ mìn và pháo hạng nặng khỏi biên giới.

Ông cũng hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 26 đến 28/10.

“Tại hội nghị, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến ​​việc ký kết một tuyên bố được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur giữa hai nước láng giềng, nhằm đảm bảo hòa bình và lệnh ngừng bắn lâu dài”, ông Mohamad phát biểu với giới truyền thông.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có liên quan đến các địa điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km.

Hôm 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào cuối tuần để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của các quan chức Mỹ và Malaysia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuần trước cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Trump, trong đó ông Trump nói rằng ông muốn thấy hai nước láng giềng giải quyết căng thẳng.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo đã đề cử Tổng thống Mỹ Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ghi nhận “phương pháp ngoại giao sáng tạo" của ông đã giúp chấm dứt các cuộc đụng độ.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #thỏa thuận ngừng bắn #Malaysia #Thái Lan #Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục