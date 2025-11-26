Vé miễn phí lễ khai mạc SEA Games 33 và bóng đá mở đăng ký từ ngày 26/11

TPO - Từ ngày 26/11, người hâm mộ sẽ có cơ hội nhận vé miễn phí tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 và theo dõi các môn thể thao đồng đội như bóng đá tại Thái Lan thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Sân vận động Rajamangala, nơi diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 33.

Người hâm mộ thể thao đã có thể bắt đầu đặt vé miễn phí cho lễ khai mạc SEA Games 33, cùng với các môn thể thao đồng đội như bóng đá, thông qua trang web chính thức "www.seagames2025.org".

Ông Kongsak Yodmanee, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT), cho biết Chính phủ, Bộ Du lịch và Thể thao cùng SAT, quyết định mở cửa miễn phí cho người dân tham dự lễ khai mạc tối 9/12, cũng như các môn thi đấu khác.

Lễ khai mạc tại Sân vận động Rajamangala dự kiến đón hơn 20.000 khán giả, trong đó: 10.000 chỗ dành cho công chúng, 5.000 chỗ cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khó khăn, còn lại là khách VIP, ban tổ chức và tình nguyện viên. Một phần ghế trống sẽ dành cho khu vực đài lửa, bao gồm nghi thức thắp lửa SEA Games, giảm khoảng 5.000 chỗ ngồi.

“Người hâm mộ đăng ký vé sẽ nhận chứng nhận xác minh khi vào sân. Hệ thống cũng mở cửa đặt vé cho các môn đồng đội, như bóng đá, diễn ra trước lễ khai mạc. Chúng tôi đảm bảo hệ thống dễ tiếp cận và công bằng cho tất cả mọi người", ông Kongsak nhấn mạnh.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 9 - 20/12/2025 tại 3 tỉnh Bangkok, Chonburi và Songkhla, với 53 môn thể thao và hơn 570 nội dung tranh huy chương, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, bền vững và chất lượng. Đây là cơ hội để các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tranh tài và thử thách khả năng thích nghi tại “sân nhà” của Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilathayakorn đánh giá, việc đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, tầm cỡ châu Á là cơ hội tích cực để Thái Lan khẳng định vị thế cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sự kiện ước tính sẽ tạo ra giá trị kinh tế 5,285 tỉ baht (khoảng 4.300 tỉ đồng), đồng thời tạo ra 12.000-14.000 việc làm tại Thái Lan.