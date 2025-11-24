Ba ngôi sao đáng chờ đợi nhất của Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), xạ thủ Phạm Quang Huy hay "kỷ lục gia" Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) là những gương mặt đáng chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan).
SEA Games 33 (Thái Lan) sẽ khởi tranh vào đầu tháng tới với hàng loạt cuộc đua tranh dự báo vô cùng khốc liệt. Bên cạnh những nội dung tập thể như bóng đá (nam, nữ), futsal hay bóng chuyền...luôn thu hút sự chú ý của giới mộ điệu thì nhiều nội dung cá nhân quy tụ nhiều ngôi sao lớn, hứa hẹn không kém phần gay cấn.
Thể thao Việt Nam hướng đến vị trí trong tốp đầu nhưng kỳ vọng lớn nhất đặt vào những môn như bóng đá (tuyển U22 Việt Nam), bóng chuyền nữ và đặc biệt các nội dung Olympic như điền kinh, cử tạ, bắn súng và bơi lội.
Ngoài 3 gương mặt kể trên, thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với kỳ vọng HCV ở nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền nữ, TDDC, futsal...Đây là kỳ SEA Games đầy thách thức khi diễn ra trên sân nhà của Thái Lan.