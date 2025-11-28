Lễ ra mắt bộ sưu tập Rise Beyond: Trang phục chính thức của đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 29/12/2025, Tập Đoàn Thể Thao Động Lực chính thức ra mắt Bộ sưu tập RISE BEYOND – Trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, được diễn ra tại ngã tư Hàng Khay – Tràng Tiền cùng với khách mời là Lãnh đạo Chính phủ, Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, báo chí, truyền hình, các đoàn Vận động viên, Huấn luyện viên và đối tác của Động Lực Group.

Bộ sưu tập Rise Beyond - Khi sắc màu và khát vọng Việt Nam cất cánh

Đoàn Thể thao Việt Nam từng tạo nên vô số khoảnh khắc tự hào trên đấu trường quốc tế. Và mỗi khi Ngôi Sao Vàng rực sáng trên ngực áo, là triệu trái tim Việt Nam cùng hòa chung một nhịp đập. Trong hành trình ấy, Jogarbola nhiều năm liền đồng hành cùng các đội tuyển, từ những buổi tập thầm lặng cho đến những khoảnh khắc huy hoàng. Với RISE BEYOND, thương hiệu mong muốn mang tới một góc nhìn mới về trang phục thi đấu: “Hơn cả một chiếc áo đấu, mà đó còn là câu chuyện, cảm xúc và giá trị tinh thần gửi gắm trong từng chi tiết”.

Đại diện Tập Đoàn Thể Thao Động Lực, bà Lê Vũ Hồng Ngọc – Giám đốc Marketing cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra trang phục thi đấu chất lượng, mà còn là truyền tải tinh thần, khát vọng và niềm tự hào dân tộc đến từng vận động viên. Bộ sưu tập RISE BEYOND sẽ mang theo thông điệp về sự bứt phá, kiên định và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của Thể thao Việt Nam”.

RISE BEYOND được xây dựng trên hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo: “Nơi pháo hoa nở rộ, những vì sao tỏa sáng và sao băng lướt qua khoảnh khắc rực rỡ nhất”. Đó cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho hành trình của các vận động viên - Lặng thầm, kiên nhẫn và bùng nổ đúng lúc. Gam đỏ tiếp tục là sắc màu chủ đạo, đại diện cho quốc kỳ Việt Nam, ý chí và tinh thần chiến đấu quyết tâm của người Việt Nam. Trong khi đó với tone trắng, sắc màu gắn liền với những cột mốc huy hoàng như chức vô địch AFF Cup 2008 và tấm HCV SEA Games 30, được lần đầu tiên đưa vào bộ trang phục thi đấu chính thức, như một lời nhắc về quá khứ rực rỡ và niềm tin vào tương lai. Cuối cùng, sắc xanh là một điểm nhấn hoàn toàn mới. Tone màu không chỉ tượng trưng cho hòa bình, hy vọng và nguồn năng lượng tái sinh, mà còn là sắc màu của bầu trời rộng mở, nơi các vận động viên Việt Nam sải bước vươn tới những giới hạn mới. Khoác lên RISE BEYOND là khoác lên niềm kiêu hãnh dân tộc, là biểu tượng của Vinh quang Tổ quốc và tinh thần chiến binh máu đỏ da vàng.

Song song với câu chuyện cảm hứng, Jogarbola cam kết mang đến Bộ sưu tập RISE BEYOND với chất liệu cao cấp và công nghệ tối ưu nhất. Từng thiết kế được nghiên cứu và phát triển bằng công nghệ hiện đại, kết hợp sự tỉ mỉ đến từng đường kim, mũi chỉ để đảm bảo chất lượng hoàn hảo. Set trang phục của Bộ sưu tập bao gồm áo phông, polo và suvec được tạo nên nhằm mang lại cảm giác thoải mái, tự tin và tràn đầy năng lượng cho các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện lẫn thi đấu. Chất liệu sử dụng trong BST là những chất liệu cao cấp, mang tính đột phá, giúp vận động viên dễ dàng bứt tốc, linh hoạt trong mọi khoảnh khắc di chuyển.

Từ sắc màu, họa tiết thiết kế cho đến chất liệu sản xuất, RISE BEYOND không chỉ là một Bộ sưu tập mới, đó là lời khẳng định cho hành trình bền bỉ của thể thao Việt Nam. Và tại SEA Games 33, mỗi vận động viên Việt Nam khi khoác lên mình bộ trang phục này sẽ mang theo không chỉ niềm tự hào dân tộc, mà còn nguồn năng lượng mạnh mẽ từ hàng triệu người hâm mộ gửi gắm.

Vì một Việt Nam luôn Vươn cao – Mạnh mẽ – Tự hào!

Trong thời gian tới, Bộ sưu tập RISE BEYOND sẽ được phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua hệ thống cửa hàng, các đại lý chính thức, các đơn vị hợp tác và trên hệ thống kênh mạng xã hội & website của Động Lực & Jogarbola. Người hâm mộ có thể trực tiếp sở hữu các mẫu trang phục đồng hành cùng SEA Games 33, qua đó lan tỏa tinh thần cổ vũ tới các vận động viên trên chặng đường chinh phục những cột mốc mới. Để nắm rõ hơn thông tin về sản phẩm, vui lòng truy cập website https://jogarbola.com.vn/ .