Nhận định tứ kết U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, 18h30 ngày 16/1: Sức mạnh áp đảo

TPO - Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Jordan, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Nhật Bản được dự đoán có chiến thắng dễ trước U23 Jordan ở tứ kết. Song, U23 Jordan vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến "Samurai xanh" phải cẩn trọng.

Nhận định trước trận U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

Vòng tứ kết U23 châu Á 2026 khởi tranh từ trận U23 Nhật Bản đối đầu U23 Jordan. Đây là cuộc đấu giữa 2 số phận trái ngược tại giải đấu năm nay. U23 Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại và không thủng lưới. Trong khi đó, U23 Jordan phải chờ đến chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia để giành quyền đi tiếp.

Sức mạnh của U23 Nhật Bản tại U23 châu Á 2026 không phải bàn cãi. "Samurai xanh" thể hiện vượt trội ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự. Các đối thủ của U23 Nhật Bản là U23 UAE, U23 Syria và U23 Qatar được đánh giá khá cao từ trước giải đấu, song thầy trò HLV Oiwa Go đều thắng bằng thế trận vượt trội và dễ dàng.



Có cảm giác U23 Nhật Bản chưa bung hết khả năng tại U23 châu Á. Đâu là sức mạnh thật sự của "Samurai xanh"? Sẽ phải đến trận quan trọng hơn để kiểm chứng.

Bên kia chiến tuyến, hành trình của U23 Jordan tại U23 châu Á 2026 cũng đáng khen. U23 Jordan bại dưới tay U23 Việt Nam. Song, họ thắng U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia để vượt qua bảng đấu theo kịch bản khó nhằn, kịch tính đến tận phút cuối. Cách mà các cầu thủ U23 Jordan ăn mừng khi tiếng còi kết thúc trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia vang lên đã thể hiện họ vừa trở lại từ cõi "chết".

U23 Nhật Bản hoàn toàn nằm ở cửa trên trận này. "Samurai xanh" sẽ không khó để áp đặt thế trận, chơi lấn lướt U23 Jordan ngay từ đầu. U23 Jordan sẽ nhìn ra điểm mạnh của U23 Nhật Bản sau vòng bảng, đó là lối chơi trực diện, linh hoạt tấn công từ trung lộ đến 2 cánh. U23 Nhật Bản rất mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái tấn công đột ngột, dùng các đường chuyền đặt vào "điểm mù" hậu vệ đối phương để đánh vỗ mặt.

Tất cả đều biết U23 Nhật Bản mạnh ở đâu nhưng ngăn cản họ là điều không thể với 3 đội ở vòng bảng. U23 Jordan là những cầu thủ khỏe mạnh, dẻo dai, cần chơi một trận với 200% khả năng để trước hết ngăn cản sức mạnh tấn công từ U23 Nhật Bản, sau đó tính tới chuyện tìm được mành lưới đối phương để tạo nên phép màu ở tứ kết.



Phong độ, thành tích đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

Trong lịch sử, 2 nền bóng đá chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức cấp độ U23. Phong độ của cả 2 đội khi bước vào tứ kết U23 châu Á 2026 đều rất tốt. Song, tất cả yếu tố bên lề, về thống kê, phong độ đều không mang nhiều ý nghĩa. Thứ quan trọng nhất để quyết định trận đấu đêm nay là đẳng cấp, bản lĩnh của 2 đội khi chơi trận knock-out.

Các cầu thủ U23 Nhật Bản đã quá lọc lõi với những trận knock-out có tính chất căng thẳng. Với U23 Jordan là trải nghiệm mới cho trận chiến đỉnh cao, có thể nói là lịch sử cho nền bóng đá của họ khi sắp đương đầu thử thách lớn nhất ở cấp bóng đá trẻ châu lục. Sẽ là chiến thắng để thị uy sức mạnh cho U23 Nhật Bản, hay một cơn địa chấn được viết nên bởi U23 Jordan?

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

Hai đội có lực lượng tốt nhất cho trận này.