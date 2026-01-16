Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026: Tuyển miền Bắc giành chiến thắng nghẹt thở

TPO - Sau hai ngày tranh tài đầy cảm xúc tại Glory Resort, Giải Pickleball Bắc Nam - Glory Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội tuyển miền Bắc. Những trận đấu cuối cùng, đặc biệt là trận 20 và 21, đã trở thành tâm điểm với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, làm nức lòng người hâm mộ.

Bước vào loạt trận then chốt, cả hai đội tuyển Bắc - Nam đều thể hiện quyết tâm cao nhất. Ở trận 20 và 21, kịch tính được đẩy lên tột độ khi hai bên giằng co từng pha bóng, từng điểm số. Những cú smash uy lực, những pha cứu bóng ngoạn mục liên tục xuất hiện khiến khán giả trên khán đài không thể rời mắt, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trận đấu cuối cùng kết thúc với tỷ số 14 - 15 nghiêng về tuyển miền Bắc, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 20 - 21 cho đội tuyển đến từ miền Bắc. Khoảnh khắc điểm số quyết định được ghi, cả đội đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đánh dấu một màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh.

Đội tuyển miền Bắc giành chức vô địch và giải thưởng 200 triệu đồng.

Đội tuyển miền Nam nhận giải thưởng 200 triệu đồng.

Chiến thắng của miền Bắc không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ ý chí, sự đoàn kết và tinh thần fair-play xuyên suốt giải đấu. Tuyển miền Nam dù không giành ngôi cao nhất nhưng đã để lại hình ảnh đẹp với lối chơi cống hiến, góp phần tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc và chuyên môn cao.

Với cái kết đầy kịch tính và cảm xúc, Glory Cup 2026 không chỉ là cuộc so tài giữa hai miền mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào pickleball tại Việt Nam. Chiến thắng của tuyển miền Bắc sẽ là động lực để các vận động viên tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, đồng thời mở ra kỳ vọng về một mùa giải tiếp theo còn bùng nổ hơn.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc giải đấu: