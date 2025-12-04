Sport Connect: Nền tảng định hình tương lai giải đấu thể thao Việt Nam

Một năm trở lại đây, Sport Connect đã nổi lên như một nền tảng quản lý và điều hành giải thể thao chuyên nghiệp, đưa các giải đấu, đặc biệt là pickleball bước vào thời đại số hóa toàn diện. Từ nhu cầu thực tế đến sứ mệnh lan tỏa lối sống lành mạnh, hành trình của Sport Connect cho thấy quyết tâm xây dựng một cộng đồng thể thao hiện đại - kết nối - văn minh.

Trước khi Sport Connect xuất hiện, nhiều giải thể thao phong trào thường gặp các trở ngại như thủ công trong điều hành, khó kiểm soát lịch thi đấu, cập nhật kết quả chậm, hay thiếu kênh truyền thông đồng bộ. Điều này khiến trải nghiệm của vận động viên, trọng tài và nhà tổ chức chưa thật sự trọn vẹn.

Sport Connect được hình thành với mục tiêu giải quyết những “điểm nghẽn” đó:

Sport Connect được thành lập để giải quyết những “điểm nghẽn” đó:

• Chuẩn hóa toàn bộ công tác tổ chức, từ đăng ký – bốc thăm đến vận hành từng nội dung.

• Số hóa 100% quy trình, đảm bảo minh bạch và chuyên nghiệp.

• Tăng cường kết nối cộng đồng, giúp người chơi tiếp cận thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.

Với triết lý chuyên nghiệp – tận tâm – hiệu quả, Sport Connect nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng thể thao phong trào.

Những con số biết nói

Hiệu quả của giải pháp này đã được chứng minh bằng những con số ấn tượng chỉ trong chưa đầy 1 năm:

• Gần 50.000 Vận động viên (VĐV) đăng ký và thi đấu;

• Hơn 200 giải với 700 nội dung được vận hành trọn vẹn;

• Gần 38.000 trận đấu được điều hành chuyên nghiệp, kết quả cập nhật liên tục, minh bạch.

Ngoài ra, hệ thống quy tụ gần 100 điều hành viên và hơn 200 trọng tài đồng hành trên mọi miền tổ quốc.

Song song với đó, Sport Connect còn cung cấp giải pháp livestream theo sân, livestream từng trận, bình luận theo thời gian thực để giúp giải đấu thêm hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi hơn đến với cộng đồng.

Nền tảng hiện diện trên cả Android và iOS, đồng thời sở hữu hệ thống website hiện đại cho việc tạo giải, đăng ký, theo dõi tiến độ và tra cứu kết quả.

Lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng

Sport Connect xác định sứ mệnh của mình không chỉ là một nền tảng công nghệ đơn thuần, mà như chính tên gọi Sport Connect, còn là cầu nối giúp cộng đồng những người chơi pickleball nói riêng và thể thao nói chung phát triển bền vững.

Thông qua các giải đấu quy mô lớn như: Giải Pickelball Doanh nhân trẻ toàn quốc 2025 (trên 1.000 VĐV), , Giải Pickleball VTVcab OPEN CUP 2025 - Cúp Jogarbola (trên 800 VĐV) , Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 (trên 600 VĐV), Giải Pickleball Dân Trí 20 năm – Rực rỡ ngày mới (600 VĐV) hay các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành, góp phần lan tỏa tinh thần vận động, rèn luyện sức khỏe và lối sống tích cực.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn sẵn sàng đồng hành cùng những giải đấu mang lại giá trị cộng đồng lớn như thế này. Với việc áp dụng công nghệ vào việc điều hành giải, hy vọng giải đấu sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, góp một chút phần nhỏ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội như Giải Pickleball “Ước Mơ Xanh” 2025 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức, Giải Pickleball “Ngày mai tươi sáng Open Cup” do Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức, Giải Pickleball “Bệnh viện Đông Đô Grand Match” do Bệnh viện Đông Đô tổ chức.

Ông Nguyễn Phú Đức, Co-founder của Sport Connect cho biết việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác đánh giá và quản trị dữ liệu thể thao giúp đưa pickleball và các môn thể thao phong trào trở nên phổ cập hơn, đồng thời xây dựng môi trường thi đấu văn minh, minh bạch, công bằng nhờ ứng dụng công nghệ.

“Tôi mong muốn thời gian tới thông qua môn thể thao này sẽ tạo cộng đồng kết nối giữa VĐV – CLB – BTC – trọng tài, giúp phong trào thể thao Việt Nam bước lên tầm cao mới. Ngoài ra, đồng hành cùng các địa phương và tổ chức, thúc đẩy hình ảnh thể thao gắn với du lịch, văn hóa”, ô Đức chia sẻ.

Hướng tới tương lai: Hệ sinh thái thể thao số toàn diện

Trong giai đoạn tới, Sport Connect đặt mục tiêu trở thành nền tảng thể thao dẫn đầu tại Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện công nghệ, tăng cường livestream, ứng dụng thêm công nghệ như AI vào điều hành, quản lý giải đấu; nâng cao trải nghiệm và quyền lợi cho vận động viên, đồng thời hướng tới mở rộng thêm nhiều môn thể thao mới.

SportConnect kỳ vọng sẽ không chỉ là công cụ vận hành giải đấu, mà còn là trung tâm kết nối của cộng đồng yêu thể thao, nơi mọi người cùng chia sẻ đam mê, phát triển phong trào và đồng hành trên hành trình khỏe – vui – kết nối.